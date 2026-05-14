США хотят вооружить дроны компактными мини-ракетами Sidewinder

Пентагон инвестирует $83 млн в мини-версию AIM-9X для беспилотников.

ВМС и ВВС США работают над созданием компактной версии ракеты AIM-9X Sidewinder, предназначенной для установки на беспилотные системы. Проект фигурирует в проекте бюджета американских ВМС на 2027 финансовый год, где на исследования и разработку новой модификации предусмотрено $83,3 млн, пишет издание National Interest.

Разработка ведется совместно двумя видами вооруженных сил. При этом участие ВВС США в финансировании программы должно начаться с 2028 года. Официально тип беспилотников, которые получат новую ракету, пока не называется, однако одним из главных кандидатов считаются перспективные дроны Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Программа CCA предполагает создание автономных беспилотных "ведомых", которые будут действовать совместно с истребителями шестого поколения, включая F-47 NGAD. Участие ВМС США в проекте также указывает на то, что компактная версия AIM-9X может войти в состав вооружения будущего палубного истребителя F/A-XX.

AIM-9 Sidewinder считается одной из самых известных американских ракет класса "воздух-воздух". Ее разработка началась еще в конце 1940-х годов, а первые версии поступили на вооружение в начале 1950-х. За десятилетия ракета неоднократно модернизировалась, однако сохранила базовую концепцию – инфракрасное наведение на цель и поражение самолетов на короткой дистанции.

Сегодня различные версии AIM-9 используются на F-15, F-16, F-22, F/A-18 и F-35, а сама ракета состоит на вооружении десятков стран. Она применялась в ходе войны во Вьетнаме, операции "Буря в пустыне", а также для уничтожения китайских аэростатов-разведчиков.

В последние годы ракета получила и новые варианты применения. В частности, украинские силы используют AIM-9 в составе неназванных морских платформ ПВО для борьбы с воздушными целями.

Предполагается, что уменьшенная AIM-9X позволит беспилотникам нести большее количество ракет без существенного увеличения массы и размеров платформы. Это должно повысить возможности дронов по борьбе с самолетами, крылатыми ракетами и другими беспилотниками.

