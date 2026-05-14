Перед выходными погода в Украине улучшится

Перед выходными, 15 мая, погода в Украине улучшится. Температура в большинстве областей повысится на пару градусов - до +20° и даже чуть выше. Дожди продолжатся, но их станет меньше. Осадки ожидаются лишь местами на западе, востоке и северо-востоке. На остальной териртории будет преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +21°.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +21°, дождь с грозой.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Тернополе 15 мая ночью +6°, днем +21°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем будет +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +6°, днем +21°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +6°...+21°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью +6°, днем +21°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+18°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +8°, днем +21°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +10°...+18°, дождь.

В Одессе 15 мая - переменная облачность , температура ночью +8°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +21°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность , ночью +8°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, облачно с прояснениям, дождь.

В Харькове - переменная облачность , температура ночью +10°, днем +18°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность , +10°...+21°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.

В Северодонецке - переменная облачность, легкий дождь, температура ночью +11°, днем +23°.

Какой праздник 15 мая, приметы погоды

15 мая - святого преподобного Пахомия Великого. По приметам, если утром много росы, то будет хороший урожай овощей.

