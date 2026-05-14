13-й Чилдрен Кинофест: почему стоит посетить главный фестиваль детского кино в Украине

Пока взрослые зрители интересуются серьезными фестивалями вроде Docudays UA или Mykolaichuk Open, для более юной аудитории важно совсем другое кинособытие – 13-й Чилдрен Кинофест, который в этом году пройдет с 12 по 21 июня одновременно в 12 городах Украины.

Впервые Чилдрен Кинофест прошел в Украине в 2014 году, и с тех пор он проводился непрерывно каждый год, даже в ковидный 2020-й год и в первый год полномасштабного вторжения России. Правда, в последние несколько лет фестиваль добавил онлайн формат.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему в этом году стоит обратить внимание на этот фестиваль.

Свободный доступ к качественному кино

Children's Kinofest, как обычно, предлагает своим зрителям насыщенную и разнообразную подборку качественных фильмов, способных заинтересовать детей и подростков разного возраста.

В то же время все показы, которые пройдут в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Чернигове, Полтаве, Хмельницком, Житомире, Виннице, Запорожье, Тернополе и Луцке, можно будет посетить абсолютно бесплатно – нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Также часть программы будет доступна для просмотра на онлайн-платформе кинофестиваля. Учитывая это, Children Кинофест может стать прекрасной возможностью посмотреть качественное современное детское и семейное кино без дополнительных затрат.

Международная конкурсная программа

Основой программы Children's KinoFest традиционно является международный конкурс – подборка новейших семейных фильмов и анимационных картин из разных уголков Европы, среди которых зрители впоследствии выберут победителя.

В этом году в эту секцию вошло 7 фильмов:

"Арко" (Франция, США, Великобритания) – фантастическая история о путешествиях во времени, получившая номинацию на "Оскар" и приз Европейской киноакадемии.

"Оливия и невидимое землетрясение" (Испания, Франция, Бельгия, Швейцария, Чили) – чувственная анимация о переживании стрессовых периодов. Фильм участвовал в кинофестивале в Локарно, а также получил 2 номинации Европейской киноакадемии.

"Мэри Эннинг и сокровища древности" (Швейцария, Бельгия) – увлекательная анимация, вдохновленная реальной историей девочки, которая в возрасте 12 лет успела сделать важное палеонтологическое открытие.

"Барри. Собака-спасатель" (Германия, Швейцария) – игровой фильм, также основанный на реальных событиях. Картина рассказывает историю дружбы мальчика-сироты и собаки-спасателя.

"Леший" (Польша, Чехия) – семейное фэнтези о том, как одна девочка отправляется на поиски мифических существ, чтобы доказать своим одноклассникам, что они существуют.

"Тайный этаж" (Германия, Австрия, Люксембург) – фантастическое приключение мальчика, который случайно обнаруживает, что лифт, которым он постоянно пользовался, на самом деле является машиной времени.

"Заблудившиеся в джунглях" (Латвия, Польша, Чехия) – детская анимация об увлекательных путешествиях по амазонским джунглям.

Детский киноконкурс

Живым сердцем Чилдрен Кинофеста традиционно является детский киноконкурс. В течение последних шести месяцев юные режиссеры присылали жюри свои работы, а лучшие из них теперь покажут в кинотеатрах.

Для зрителей это возможность увидеть произведения наивного детского искусства, а для юных участников – шанс попробовать себя в роли настоящих кинематографистов. В этом году детский конкурс станет юбилейным, ведь он пройдет уже в десятый раз.

Специальные ретроспективные показы

Помимо международного и детского конкурсов, Children's KinoFest предлагает весьма интересную внеконкурсную программу. В этом году она представлена в виде подборки лучших детских и подростковых фильмов из стран Северной Европы. Здесь есть и экранизации культовых книг Ганса Кристиана Андерсена, Туве Янссон и Астрид Линдгрен, а также более современные картины вроде "Пукального порошка доктора Проктора", снятого по тексту популярного писателя Ю Несбе, или "Медвежонка Бамси на вулкане" – экранизации популярной шведской серии комиксов.

Вишенкой на торте внеконкурсной программы станет ретроспективный показ дебютной ленты талантливого ирландского аниматора Томма Мура, пятикратного номинанта на премию "Оскар". Фильмы "Волчья стая" и "Песня моря" принесли ему мировую известность, а на Children's Film Festival зрители смогут увидеть полнометражную анимацию "Тайна аббатства Келлс", с которой начался его творческий путь.

