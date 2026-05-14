Удар из космоса: предсмертное пророчество шпиона ЦРУ о катастрофе 2026 года

Бывший экстрасенс-шпион ЦРУ скончался в марте этого года, но перед этим успел оставить свое последнее видение, предсказавшее миру масштабную катастрофу. Он предупредил, что "Killshot" может вскоре опустошить Землю, и придет он от самого источника жизни – Солнца.
По словам майора в отставке Эда Деймса, солнечный максимум нанесет смертельный удар по нашей планете. Солнце выбросит в космос так много вещества с огромной силой, что на Земле мгновенно могут погибнуть миллионы людей, пишет Wion.
76-летний мужчина был участником секретных правительственных экспериментов по изучению планов противника во время холодной войны. Деймс утверждал, что это будет лишь начальной стадией события, запускающей "последовательность Killshot", которая начнется с солнечного максимума. Солнце было чрезвычайно активным последние несколько лет, и ожидается, что его активность останется интенсивной до конца 2026 года. Комета C/2023 A3 также является частью этой смеси и внесет свой вклад в солнечную катастрофу.
Деймс подчеркнул в своем последнем интервью, что системы связи и электросети выйдут из строя, что вызовет хаос. Этот масштабный сбой инфраструктуры станет катализатором насилия и болезней, а правительства по всему миру не предпримут ничего, чтобы помочь своим народам.
"Вы просыпаетесь, а электричества нет, воды нет, бензина нет – это будет сценарий ужасного ночного кошмара", – заявил Деймс в октябре 2025 года, запись была опубликована в прошлом месяце. Затем во внутренней солнечной системе появится таинственная комета, которая еще больше обострит ситуацию.
Деймс десятилетиями рассуждал о солнечном апокалипсисе
Это был не первый раз, когда он упоминал о "Killshot", утверждая в нескольких предыдущих случаях, что событие неизбежно. Фактически, он предсказывал это десятилетиями. Однако даты приходили и уходили, а его прогнозы не материализовались.
В последний раз он затронул эту тему в данном интервью, утверждая, что предупреждающие знаки наконец-то начали появляться. Деймс объяснил, что впервые увидел видение о встрече с Солнцем, когда участвовал в секретных программах экстрасенсорного шпионажа, связанных с проектом Stargate.
Программа разведки США работала с 1970-х по 1995 год и основывалась на идее "дистанционного наблюдения" с использованием экстрасенсорной базы для сбора информации о скрытых целях. Он назвал 25-й солнечный цикл опасным периодом для Земли – тем самым, который мы наблюдаем сейчас.
На этой неделе Солнце выпустило вспышку
Астрономы многократно фиксировали крупные солнечные пятна, и одно из них выпустило солнечную вспышку в воскресенье (10 мая). "Прямо сейчас мы находимся в начале солнечного цикла. 25-й солнечный максимум. Солнечный максимум должен продлиться около двух лет, и Солнце вытворяет беспрецедентные вещи.
Солнечных пятен сейчас больше, чем за последние двадцать с лишним лет", – подчеркнул Деймс. Он добавил, что хотя это станет началом последовательности смертельного выстрела, комета C/2023 A3 также сыграет роль в солнечном апокалиптическом бедствии.
Тем не менее, комета, официально известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, не проявляет никаких признаков опасности для Земли.
Деймс утверждает, что солнечная радиация на этот раз будет непохожа на то, что видели в прошлом, и фактически достигнет уровня земли, "что приведет к первоначальной гибели миллионов людей с последствиями в виде экономического коллапса, войны…". Он добавил, что когда это произойдет, лишь некоторые места на Земле останутся относительно безопасными.
