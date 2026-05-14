Сразу 6 туристических жемчужин Европы соединит один поезд: сколько будет стоить поездка

Каждая остановка этого поезда открывает туристу безграничный мир впечатлений.

В Европе запускают новый скоростной поезд, который соединит немецкий Кельн с бельгийским Антверпеном с остановками еще в четырех живописных городах. Как пишет издание Traveloffpath, первый прямой рейс ICE между двумя городами начнет курсировать с 7 сентября 2026 года.

Маршрут запускают немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и бельгийская SNCB. В публикации отмечается, что это станет "первым в истории прямым ICE-сообщением между Кельном и Антверпеном". Ранее большинство скоростных поездов ICE заканчивали маршрут в Брюсселе.

Ожидается, что поезда будут курсировать два раза в день в обоих направлениях, а время в пути между конечными станциями составит около 2 часов 25 минут.

Окончательная стоимость билетов еще не объявлена, но, учитывая стоимость билета на поезд Кельн – Брюссель, она, вероятно, будет следующей:

Суперэконом (раннее бронирование): $35–$55.

Стандартный гибкий тариф: $75 – $140.

1-й класс: $110 – $220.

Traveloffpath также объясняет, почему этот поезд может заинтересовать туристов, описывая достопримечательности главных городов на маршруте.

Кёльн, Германия

Издание называет Кельн одним из главных культурных центров западной Германии и напоминает, что город наиболее известен своим готическим собором. Кельнский собор пережил бомбардировки Второй мировой войны, хотя значительная часть исторического центра была разрушена. Автор также обращает внимание на местную пивную культуру.

Аахен, Германия

Аахен в материале называют "недооцененным культурным центром". Город был любимой резиденцией Карла Великого, а его кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Речь также идет об особом расположении города вблизи границ Бельгии и Нидерландов. Из-за этого Аахен, по словам автора, сочетает в себе черты разных культур: здесь популярны велосипедные маршруты, бельгийская кухня и царит международная студенческая атмосфера.

Льеж, Бельгия

Первой бельгийской остановкой станет Льеж – бывший центр княжества-епископства. Издание отмечает, что город имеет "несколько бунтарский и почти дерзкий характер".

Автор описывает Льеж как более индустриальный и "сырой" город по сравнению с немецкими соседями. В то же время здесь сохранились готические храмы и историческая застройка. Отдельно в материале упоминаются знаменитые льежские вафли и лестница Montagne de Bueren с 374 ступенями.

Лёвен, Бельгия

Левен авторы рекомендуют тем, кто хочет избежать туристических толп в Бельгии. По их словам, город имеет один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых центров в стране с узкими улочками и богато украшенной ратушей.

Также в Левене расположен один из старейших университетов Европы – KU Leuven. Издание напоминает, что именно здесь возник бренд пива Stella Artois, а площадь Oude Markt из-за большого количества баров называют "самым длинным баром Европы".

Брюссель, Бельгия

Автор материала признает, что не является большим поклонником Брюсселя, однако объясняет популярность бельгийской столицы среди туристов. Особенно он выделяет центральную площадь Grand-Place с барочными фасадами и историческими зданиями.

В статье также упоминается смотровая площадка возле Музея музыкальных инструментов, откуда открывается панорама на центр города. В то же время автор критически описывает некоторые районы Брюсселя и современную застройку.

Антверпен, Бельгия

Конечной точкой маршрута станет Антверпен, который в публикации называют "настоящим бельгийским мегаполисом". Город описывают как сочетание средневековой архитектуры, портовой атмосферы и современной культурной жизни.

Автор сравнивает Антверпен с Миланом, отмечая, что это "один из самых креативных городов Европы". По его словам, это особенно заметно в местных бутиках, галереях и стиле жителей города.

