Зеленский поручил подготовить ответ Украины на самую массированную российскую атаку

Ключевой вызов для Украины – это усиление защиты от российской баллистики, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить варианты возможного реагирования Украины на самую массированную российскую воздушную атаку, осуществленную 13-го и ночью 14 мая. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот российский удар", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, он будет подробно обсуждать с украинскими дипломатами задачи, которые стоят сегодня в поиске ракет для противовоздушной обороны.

"Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один, и от достаточного обеспечения наших сил защиты неба будет зависеть, в частности, и оценка работы украинской дипломатии в мае-июне", – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что в целом в ходе массированных атак 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. При этом процент сбитых дронов составил 94%, ракет – 73%.

"Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов", – отметил президент.

Также были даны конкретные поручения Генеральному штабу Вооруженных сил, Воздушным силам и Министерству обороны Украины по удовлетворению потребностей украинских сил защиты неба и увеличению поставок необходимого оборудования, в частности радаров.

Массированная атака РФ

Как сообщал УНИАН, 13 мая и ночью 14 мая российские захватчики осуществили одну из самых массированных воздушных атак ракетами и дронами по Украине. Несколько волн российских атак в основном были направлены против запада Украины и Киева.

В Киеве в результате атаки число погибших уже возросло до восьми человек. Поисково-спасательные работы в столице еще продолжаются.

Пятница, 15 мая, в Киеве будет днем памяти погибших в результате массированной российской воздушной атаки дронами и ракетами.

