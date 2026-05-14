Магазины обяжут раздавать продукты людям: сетям это может не понравиться

Вместо утилизации продукты, срок хранения которых подходит к концу, будут раздавать нуждающимся.

В Украине введут систему фудбенкинга, по которой продукты питания из магазинов незадолго до истечения срока годности будут передаваться социально уязвимым слоям населения. Передача продуктов станет обязательной для супермаркетов, площадь которых превышает 400 кв. метров.

Председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек во время круглого стола на тему фудбенкинга отметил, что торговые сети могут быть против подобного принудительного нововведения

"Если продукты еще можно использовать – их нужно передать людям. В Чехии это закреплено на уровне закона с 2018 года. Сетям не понравился этот закон – они обратились в суд, но проиграли дело", – говорит Славичек.

Сейчас чешская организация фудбенкинга считается одной из самых развитых в Центральной Европе.

"У нас работает 15 региональных банков, один большой центральный хаб и 1150 общественных организаций сотрудничают с нами. В Чехии проживает 11 миллионов человек – 10% из них находятся на грани бедности, по данным властей. Общественные организации говорят, что все 20% – а это 2 миллиона", – продолжает Славичек.

Чешская организация фудбенкинга поддержала в прошлом году более 400 тысяч человек, из которых 62% – это матери-одиночки или пожилые люди.

"17,4 тысячи тонн продуктов мы спасли и раздали. На 5 млн евро нас поддержали власти Чехии, а мы оказали поддержку на 31 млн", – говорит Славичек.

Требования Евросоюза

Внедрение системы фудбенкинга – одно из требований к Украине со стороны ЕС. Европа, в свою очередь, выделяет на эту программу финансирование. Развитие продовольственных банков должно решить сразу несколько проблем: сокращение отходов, снижение затрат бизнеса на их утилизацию и помощь уязвимым слоям населения. Пока внедрение фудбенкинга в Украине находится на стадии обсуждения.

Продовольственный банк – это некоммерческая благотворительная организация, которая получает продукты с коротким остаточным сроком годности от производителей и ритейлеров и распределяет их среди социально незащищенных слоев населения.

Ежегодно в Украине утилизируется 2,7 млн тонн продовольствия. При этом более 30% населения Украины проживает за чертой продовольственной бедности. Украинские банки продовольствия передали 4 700 тонн продуктов более чем двум миллионам человек.

Переданные продукты не представляют угрозы для здоровья получателей, поскольку при производстве продуктов питания обычно закладывают 20% дополнительного срока после указанного на упаковке срока годности продуктов, заявили эксперты.

Банки продовольствия должны сортировать и хранить полученные от магазинов продукты и формировать из них продуктовые наборы. На продуктах производители должны будут указывать два типа сроков годности: Best Before (Лучше употребить до) и Use By (Конечная дата употребления – после нее продукт подлежит только утилизации).

