Сейчас не воплощена даже половина из запланированного в смене работы ПВО: Флэш раскрыл планы

Он отметил, что сегодня украинские силы ПВО действуют по всей стране, а это требует большого количества экипажей и дронов.

Ожидается, что показатели работы сил противовоздушной обороны Украины по сбиванию российских ударных дронов типа "Шахед" будут улучшаться.

Сейчас не реализовано практически даже половина из того, что запланировано. Об этом военный эксперт, советник министра обороны Михаила Федорова, Сергей Безкрестнов (Флеш) сказал в эфире Radio NV.

В частности, его спросили, чего именно было достигнуто, что эффективность зенитных дронов увеличивается.

Видео дня

"Мы даже сейчас не сделали и половины того, что мы думаем сделать. То есть, будет это еще лучше, но это будут такие глобальные изменения глобальной стратегии и концепции защиты нашей страны", - отметил Флеш.

Он заметил, что сегодня украинские силы ПВО работают по всей стране, а это требует очень много экипажей и дронов.

"Мы понимаем, что правильный путь для нас - это защита наших границ, несколько уровней эшелонов, потому что "Шахед" вообще не должен долетать до большого города. Мы будем действовать так, что если какие-то "Шахеды" доберутся до города - будет работать армейская авиация, вертолеты, но останавливать "Шахеды" нужно рядом с границей и не давать им шанса "терроризировать" наши города", - подчеркнул Флеш.

Вместе с тем, по его словам, очень важно, чтобы было единое радиолокационное поле. Он добавил:

"Потому что перехватчики не могут работать без понимания, где летают "Шахеды".

Он отметил, что не секрет, что в Украине дефицит радиолокационных станций, ведь их нужно очень много на всю страну. Без станций не могут работать украинские дроны-перехватчики.

"Мы стараемся закупать и устанавливать новые радиолокационные станции, а также пытаемся наращивать количество экипажей и количество средств уничтожения", - сообщил он.

Также специалист отметил, что постоянно растет показатель сбития вражеских воздушных целей в процентном выражении.

Также он сообщил о цели, чтобы всеми дронами-перехватчиками управлять удаленно.

"У нас будут пилоты в едином центре где-то очень глубоко под землей, с опытом управления, и мы будем стараться делать так, чтобы экипажей было минимум", - добавил военный эксперт.

Он подчеркнул, что последнюю ночную российскую атаку "Шахидов" уже отражали с помощью дистанционного управления. Безкрестнов пояснил:

"Дистанционное управление - это наше будущее".

По его убеждению, это позволит сохранить человеческие ресурсы.

Удар РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 13 мая и ночью 14 мая российские захватчики осуществили одну из самых массированных атак по Украине. Всего оккупанты запустили 1567 дронов и 56 ракет различных типов. При этом процент сбитых дронов составил 94%, ракет - 73%.

Во время массированной атаки ночью 14 мая российские захватчики пытались поражать объекты критической инфраструктуры, железные дороги и логистику. От ударов пострадали жилые дома и гражданские предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: