Россияне фактически копируют франшизу Сил беспилотных систем, – Мадяр

Враг формирует группировку, в которую войдет подавляющее большинство беспилотников их армии.

Российские оккупанты фактически копируют франшизу группировки Сил беспилотных систем Украины. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Роберт Мадяр Бровди, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезно Россия адаптируется к войне дронов, он отметил, что в армии противника общая численность личного состава, привлеченного к выполнению беспилотных задач, за 4 месяца выросла на 28 тысяч.

"До конца года они планируют нарастить беспилотную составляющую до численности 168 тысяч единиц личного состава. В розовых очках характера годового плана мы вообще ставим отметку 200 тысяч. Но с тем темпом, с которым они сейчас движутся, я смею считать, что они этой отметки в 168 тысяч достигнут", – отметил командующий.

Видео дня

Кроме прочего, подчеркнул "Мадяр", россияне "фактически копируют существующую структуру группировки Сил беспилотных систем Украины". "Собственный опыт у них в определенных моментах есть, но в большинстве случаев они стараются что-то у нас украсть, переделать, пойти по готовому, уже проложенному пути", – подчеркнул он.

Бровди добавил, что россияне сейчас создают группировку СБС, в которую войдет абсолютное большинство беспилотников вражеской армии.

"Можно ли ими управлять дистанционно централизованно? Нет. Но подняв уровень командования по этим группировкам до уровня заместителя начальника Генерального штаба вражеской армии, они спилят из российского бюджета миллионы карбованцев или рублей, из которых часть украдут, а часть направят на централизованное производство средств. И насыщенность средств на полосе увеличится", – сказал командующий.

Российские "Молнии"

Он привел пример "Молний", которых среднестатистическая бригада за день ловит до 60. Они стали дешевыми, государство урегулировало цену, сделало огромный заказ и запустило их в массовое использование.

"При таком количестве всех не поймаешь. И, соответственно, это яркий пример централизованного подхода к наполнению расчетов обеспечения их средствами со стороны противника и созданию нам дополнительных хлопот", – пояснил он.

Россияне и "Старлинк"

Также на вопрос, удалось ли россиянам решить проблему с отключением "Старлинк", Бровди заметил, что у них есть собственная система спутников и прототипы аналогов усиления сигнала типа "Старлинк".

"Да, они несовершенны, их легко обнаружить, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени. За год они эволюционируют и будут иметь собственную альтернативную сеть вдоль всей линии фронта", - подчеркнул командующий.

Вражеская сеть точек запуска дронов

Как сообщалось, согласно данным собеседников "Украинской правды" на Покровском направлении, российские войска обустроили сеть точек запуска беспилотников в районе Покровска и создали так называемую "килзону" перед селом Гришино.

По словам собеседников издания, между Сергиевкой и Гришино оккупанты фактически создали зону постоянного поражения, используя БПЛА для обнаружения и атак по украинским позициям.

Вас также могут заинтересовать новости: