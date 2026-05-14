Восстановление работы Астраханского ГПЗ может занять месяцы, – Reuters

После пожара на Астраханском ГПЗ остановлено производство моторного топлива.

Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома" приостановил производство моторного топлива после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников 13 мая. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.

По их словам, предприятие остановило работу, включая установку переработки стабильного газового конденсата мощностью около 3 млн тонн в год, на которой производится бензин и дизельное топливо.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее сообщал, что пожар на объекте возник после падения обломков украинского беспилотника.

Видео дня

Источники Reuters утверждают, что восстановление производства топлива может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Также, по словам одного из собеседников агентства, предприятие только недавно возобновило переработку конденсата и выпуск топлива после предыдущей остановки, продолжавшейся с сентября прошлого года.

Другой источник сообщил о повреждении оборудования, связанного с переработкой сероводорода и установками получения серы.

По данным собеседников Reuters, в 2024 году завод переработал около 1,8 млн тонн стабильного газового конденсата. Предприятие выпустило примерно 800 тыс. тонн бензина, 600 тыс. тонн дизельного топлива и 300 тыс. тонн мазута.

Атака дронов на инфраструктру РФ

Отметим, в ночь на 13 мая несколько регионов России подверглись атаке дронов. В Краснодарском крае пострадал важный порт. В станице Тамань Краснодарского края в нескольких местах обнаружили обломки БПЛА. В результате атаки пострадал один человек. На территории предприятия произошло возгорание оборудования.

Ранее украинские беспилотники атаковали город Грозный. Под ударом оказались площадь у вокзала рядом со зданием ФСБ и район Ханкалы, где расположена одна из крупнейших военных баз России.

Вас также могут заинтересовать новости: