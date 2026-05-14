В Киеве 15 мая объявили днем траура по погибшим в результате самого массированного удара РФ

В пятницу в столице будут запрещены все развлекательные мероприятия.

Пятница, 15 мая, в Киеве будет днем памяти погибших в результате массированной российской воздушной атаки дронами и ракетами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", – сообщил Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Видео дня

Как подчеркнул мэр столицы, 15 мая в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

В то же время, как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, по уточненной информации, в результате российской атаки в столице погибли 8 человек.

Атака на Киев 14 мая

Как сообщал УНИАН, 13 мая и ночью 14 мая российские захватчики осуществили одну из самых массированных воздушных атак ракетами и дронами по Украине. В результате этой атаки в Дарницком районе Киева обрушились конструкции многоэтажного дома.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время ночной атаки на Киев российские войска не применяли крылатые ракеты типа "Калибр" и "Искандер-К". Вместо этого основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".

По данным президента Владимира Зеленского, всего РФ запустила по Украине более 1560 дронов и 56 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: