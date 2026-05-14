Часть украинцев получат выплату ко Дню независимости: о ком идет речь

Люди с инвалидностью, полученной в результате войны, смогут получить денежную помощь.

Часть украинцев получат выплату ко Дню Независимости. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины

Там сообщили, что единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины осуществляется до 24 августа 2026 года в следующих размерах.

Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам, выплатят:

I группы - 3100 гривень;

II группы - 2900 гривень;

III группы - 2700 гривень;

Также участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат по 1000 гривень.

В свою очередь, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, выплатят по 3100 гривень, а членам семей погибших защитников - по 650 гривень.

Кроме того, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей получат по 450 гривень.

