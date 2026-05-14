Банки ужесточат ограничения на карточные переводы: кого коснутся новые лимиты

В Украине ужесточат ограничения на банковские переводы для некоторых категорий предпринимателей. Соответствующие изменения предусматривает обновленная редакция Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

Первый Меморандум, который предусматривал лимиты на карточные переводы, был подписан 10 декабря 2024 года, на сегодняшний день к нему присоединились 25 банков и финансовых учреждений.

Нововведения коснутся вновь созданных и неактивных ФЛП, а также новых и неактивных юридических лиц с признаками рисковой деятельности.

Для вновь созданных и неактивных (так называемых "спящих") физических лиц-предпринимателей предусмотрены следующие месячные лимиты на банковские переводы:

через 3 месяца с даты подписания меморандума (с августа 2026 года): ФОП 1 группы – 600 тысяч гривень; ФОП 2 и 3 группы – 3 млн грн.

через 6 месяцев с даты подписания меморандума (с ноября 2026 года): ФОП 1 группы – 400 тыс. грн; ФОП 2 и 3 группы – 1 млн грн.

Для новых и неактивных юридических лиц ограничения суммы переводов в месяц составят:

с августа 2026 года – 5 млн грн;

с ноября 2026 года – 2 млн грн.

Если установленный лимит не соответствует потребностям бизнеса, предприниматель может обратиться в финансовое учреждение с документальным подтверждением необходимости повышения лимита (сезонность, необходимость капитальных затрат и т. п.) и способности осуществлять операции в заявленных объемах.

Ограничения на карточные переводы – последние новости

В декабре 2024 года Национальный банк подписал меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками. Документ предусматривал введение лимитов на карточные переводы: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц; с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц. При этом для клиентов, отнесенных к "высокому" уровню риска, лимит составляет 50 000 грн.

В том же месяце к меморандуму присоединились еще 25 финансовых учреждений – 23 банка и две финансовые компании.

