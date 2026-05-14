Рубио заявил, что ВСУ стали самыми боеспособными вооруженными силами Европы

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что в значительной степени это произошло благодаря полученной помощи.

Украина в настоящее время обладает самыми мощными вооруженными силами в Европе, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News 14 мая во время поездки в Китай.

В частности, Рубио указал на боевой опыт страны и значительные потери, понесенные российскими войсками во время войны.

По его мнению, Вооруженные силы Украины превратились в самые боеспособные вооруженные силы Европы, несмотря на большую численность населения и военные ресурсы России.

"Если посмотреть, то россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина – меньшая страна и имеет меньшую армию", – отметил госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что не последнюю роль сыграла предоставленная Украине военная помощь с начала полномасштабного российского вторжения:

"Однако стоит четко отметить, что Вооруженные силы Украины в настоящее время являются самыми сильными и мощными во всей Европе – конечно, в значительной степени благодаря полученной помощи, но также и благодаря приобретенному боевому опыту".

Рубио также назвал человеческие и экономические потери от войны колоссальными для обеих стран. При этом он отметил, что Россия продолжает нести значительные потери на поле боя.

"Россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц – погибших. Не раненых, а именно погибших", – рассказал госсекретарь США.

В то же время он признал, что в последние месяцы динамика переговорного процесса замедлилась, поскольку обе стороны считают, что у них есть основания для оптимизма.

Тем не менее госсекретарь США отметил, что Вашингтон надеется, что и Москва, и Киев в конечном итоге вернутся за стол переговоров.

"Но мы надеемся, что независимо от того, произойдет ли это благодаря заявлению Владимира Путина или по другим причинам, вскоре мы дойдем до того момента, когда обе стороны вновь вернутся к переговорам", – добавил Рубио.

Ранее УНИАН сообщал, что журналист Эдвард Лукас в статье NYT высказал мнение, что перспективы прекращения боевых действий в Украине внезапно улучшились. Он напомнил, что во время парада 9 мая российский диктатор Владимир Путин, говоря о своей войне против Украины, заметил: "Дело подходит к концу". Лукас не исключает, что это может свидетельствовать о новом подходе Кремля, который теперь находится в невыгодном положении с любой стороны. Журналист подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский умело воспользовался этим, предоставив РФ "разрешение" на проведение парада на Красной площади во время короткого перемирия. Лукас поделился, что "такие люди, как Путин, ненавидят насмешки, особенно когда они основаны на правде".

Также мы писали, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что устойчивый мир в Украине возможен только при условии "устранения всех первопричин конфликта". По словам Шойгу, для достижения мира Украина "должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам". Также Шойгу заявил, что Украина должна уважать права граждан, в частности, говорящих на русском языке. Шойгу также обвинил Украину в неспособности договариваться и сказал, что причина этого – ее поддержка со стороны Европейского Союза и НАТО.

