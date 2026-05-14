'Может привести к столкновениям': в Bloomberg рассказали, о чем лидер Китая предупредил Трампа

Лидер Китая заявил, что это может привести к "крайне опасной ситуации" для крупнейших экономик мира.

После того как Си Цзиньпин продемонстрировал Дональду Трампу солдат , шагающих строем, и детей, размахивающих флагами, предупреждение китайского лидера о том, что Тайвань может привести к "столкновениям" между сверхдержавами, прозвучало как гром среди ясного неба в тщательно спланированном мире политики Коммунистической партии, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что предостережения американских президентов относительно вмешательства в дела самоуправляемого острова являются стандартной практикой для Китая.

Однако заявление лидера Китая о том, что это может спровоцировать "чрезвычайно опасную ситуацию" для крупнейших экономик мира, стало его самым резким высказыванием на эту тему.

"Решение Пекина обнародовать заявление Цзиньпина еще до завершения почти двухчасовой встречи в Пекине подчеркнуло серьезность этого сообщения", – отмечается в статье.

По мнению издания, теперь Трампу придется решать, действительно ли Цзиньпин позволит Тайваню сорвать общие отношения, особенно учитывая, что в сентябре китайский лидер должен посетить Белый дом. Примечательно, что это будет вторая из четырех запланированных на этот год встреч.

Издание сообщило, что любые попытки лидера республиканцев отменить запланированную продажу оружия Тайбэю на сумму 14 млрд долларов, вероятно, вызовут двухпартийную реакцию в Вашингтоне, в то время как он и так сталкивается с недовольством избирателей из-за войны с Ираном. Если сделка будет одобрена, Трамп столкнется с гневом Пекина.

"Мы хотим, чтобы президент Трамп полностью осознал чрезвычайную важность этого вопроса для нас", – заявил директор Центра американских исследований при Университете Фудань в Шанхае У Синьбо, который ранее работал советником в Министерстве иностранных дел Китая.

Он добавил, что лидер Китая высказался в такой "решительной и прямой форме", чтобы призвать США прекратить продажу оружия Тайваню и заявить о своем противодействии независимости острова.

Издание отметило, что в официальном сообщении США, опубликованном несколько часов спустя, не было ни одного упоминания о Тайване – центре микроэлектроники, который Коммунистическая партия считает своей территорией, хотя никогда там не правила.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил телеканалу NBC, что вопрос продажи американского оружия Тайваню "не занимал ведущего места" в переговорах между Трампом и Цзиньпином.

"С нашей точки зрения, любое принудительное изменение статус-кво и сложившейся сейчас ситуации будет вредно для обеих стран", – считает Рубио.

В публикации отмечается, что для США это не должно было стать неожиданностью. За несколько недель до саммита Китай усилил давление на президента Тайваня Лай Цзинь-тэ, партия которого выступает за независимость.

К тому же, в прошлом месяце Си принял у себя главу островной оппозиционной партии, лояльной Пекину, – это была первая такая встреча за последние десять лет.

"Через несколько недель Китай заблокировал зарубежную поездку Лай, заставив три африканские страны не допустить безопасного пролета его самолета через их воздушное пространство", – сообщило издание.

Указывается, что резкие высказывания Цзиньпина в отношении Тайваня особенно выделялись на фоне в целом дружественной атмосферы саммита.

Китайские чиновники, вероятно, осознают, что резкое изменение политики США нереалистично по двум причинам: из-за немедленной негативной реакции, с которой столкнется Трамп, а также из-за того, что любые существенные изменения рискуют быть быстро отменены после окончания его срока полномочий, которое наступит менее чем через три года.

В то же время издание считает, что это не означает, что лидер Китая не будет пытаться добиться других ощутимых побед, пока Пекин обладает лучшими за последние десятилетия рычагами влияния на США – которые, впрочем, также могут иметь срок годности, поскольку Америка ищет альтернативные источники поставок.

Ранее УНИАН сообщал, что старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Генриетта Левин в статье Foreign Affairs отметила, что внешняя политика США в отношении Китая переживает глубокую трансформацию, которая может надолго изменить баланс сил между двумя государствами. Левин отметила, что после торговой войны 2025 года Пекин сумел не только избежать серьезного стратегического поражения, но и фактически получить возможность влиять на американские решения в сфере экспортного контроля и технологий. После введения США жестких тарифов и ограничений Китай ответил блокировкой поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов, что нанесло удар по американской промышленности. Левин подчеркнула, что это заставило Вашингтон искать пути деэскалации.

Также мы писали, что долгожданный саммит Трампа с президентом Си Цзиньпином дает лидерам двух крупнейших экономик мира возможность наладить личные отношения и найти общий язык по вопросам торговли, технологий и ряда других спорных тем. Издание Bloomberg перечислило вероятные темы, которые будут обсуждать политики. В частности, это война в Иране, пошлины, обязательства по торговле и закупкам, критически важные минералы и Тайвань. Издание отметило, что вопрос Тайваня остается одним из самых чувствительных и потенциально нестабильных в отношениях между США и Китаем.

