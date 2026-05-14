'Недостаточно просто устранить Путина': представитель РДК рассказал, как можно сменить власть в РФ

Недостаточно просто убрать или убить президента РФ Владимира Путина, поскольку институты, существующие в российском государстве, общественные настроения, элита, политическая система – они останутся, рассказал в интервью "Телеграфу" политический представитель Российского добровольческого корпуса Петер (Вайс) Бакумов.

Он считает, что все изменения в России возможны благодаря оппозиции, то есть не при нынешней власти.

"Режим может быть демонтирован только после смерти Путина и после того, как оппозиция (я предполагаю, что это будет вооруженная оппозиция) придет к власти", – сказал Вайс.

Представитель РДК добавил, что необходимо запустить полную перезагрузку институтов в РФ, иначе возможен приход другой диктатуры.

Вайс пояснил, что под оппозицией он подразумевает именно свое вооруженное формирование:

"Говоря об вооруженной оппозиции, я имею в виду прежде всего Российский добровольческий корпус, который на данный момент является единственной легитимной вооруженной оппозицией".

Он поделился, что РДК ждет момента дестабилизации, который наступит в российском государстве, и тогда будет готов обеспечить переходный период.

"Мы участвуем в операциях по защите Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, но наша цель, естественно, заключается в освобождении нашей Родины", – отметил россиянин.

На вопрос, будет ли у них такая возможность, ведь рядом с Путиным немало тех, кто может попытаться взять управление страной под свой контроль, он ответил:

"Они, несомненно, попробуют. Но в путинской системе существует так называемая клановая система. Там часто левая рука не знает, что делает правая".

В частности, Вайс вспомнил статью на Meduza о том, что администрация президента специально выпускает заявления в публичное поле для того, чтобы представители ФСБ их прочитали.

"То есть у них нет кулуарного взаимодействия, они вынуждены общаться друг с другом через публичное поле. Это даже для авторитарных режимов очень необычная ситуация", – пояснил военный.

Он предполагает, что поскольку кулуарная коммуникация нарушена, "они вцепятся друг другу в глотки при первой же возможности".

"Я ожидаю, что они будут работать друг против друга, а не кто-то избранный придет к власти", – поделился Вайс.

По его словам, официальный нарратив российских властей – "царь хороший, бояре плохие":

"Это универсальный нарратив для общения с гражданами, в том числе для решения внутриэлитных противоречий. Даже если они постоянно подгрызают друг друга, происходит передел сфер влияния, то слово Путина является решающим", – отметил представитель РДК.

Он пояснил, что Путин обладает таким влиянием, поскольку его власть основана исключительно на силовом рычаге и определенном консенсусе внутри элит, которых такое положение дел устраивает.

"Большинство из них пришли к "кормушке" именно с помощью первого лица государства, и они находятся с ним в определенных взаимоотношениях. При этом его силовые возможности не подвергаются сомнению. То есть при желании он имеет власть уничтожить любого представителя элит", – считает Вайс.

Он вспомнил случай, когда дочь Путина с мужем подрезал на дороге какой-то крупный бизнесмен.

"У него карьера и активы рухнули в течение суток. И это может случиться с каждым. И все они, осознавая эту опасность, крутятся вокруг Путина и пытаются делить сферы влияния с его молчаливого или не очень согласия", – заявил россиянин.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению командующего Силами беспилотных систем Роберта (Мадьяра) Бровди, парад 9 мая на Красной площади окончательно подтвердил критический перелом во внутренней системе власти России. Однако, добавил Бровди, украинцам еще рано праздновать победу. Мадьяр убежден, что даже отстранение Путина от власти принципиально не изменит отношение России к Украине. Командующий СБС утверждает, что прекращение войны в рамках определенных договоренностей "гипотетически возможно", но это не будет окончательным примирением России и Украины.

Также мы писали, что атмосфера внутри Кремля становится все более параноидальной из-за неудач на фронте и проблем в экономике РФ, которые только усиливаются. По данным The Telegraph, имеющиеся данные свидетельствуют о существенном истощении российской военной машины после нескольких лет наступательных операций и больших потерь. Если нынешние темпы наступления сохранятся, России понадобятся десятилетия для полного захвата Донбасса, который Кремль называет ключевым условием любого мирного соглашения. По мнению аналитиков, в обозримой перспективе эта ситуация принципиально не изменится, поскольку доминирование дронов в воздухе не дает России возможности реализовать свое численное превосходство и осуществить стратегический прорыв где-либо на фронте.

