Золотая середина: какие этажи в доме являются самыми комфортными и почему

Выбор этажа при покупке жилья часто становится предметом споров.

При покупке квартиры большинство людей смотрят прежде всего на метраж, планировку помещений и цену. Между тем, номер этажа может иметь огромное влияние на ежедневный комфорт жизни. Разница ощущается не только зимой и летом, но и в обычных повседневных ситуациях – во время сна при открытом окне, при поломке лифта или из-за утреннего шума под подъездом.

Эксперты рынка недвижимости единодушны: лучшим выбором обычно оказываются квартиры, расположенные на средних этажах, пишет WProst.

Квартиры на первом этаже часто дешевле, а в новых жилых комплексах к ним прилагается дополнительный палисадник. Для части покупателей это звучит идеально, однако практика показала, что именно эти помещения чаще всего разочаровывают спустя несколько лет проживания.

Первый этаж манит ценой, но имеет больше всего проблем

Самая большая проблема – отсутствие приватности. Окна находятся почти на уровне глаз прохожих, поэтому многие люди большую часть дня держат ролеты или шторы закрытыми.

К этому добавляется шум из лестничной клетки, от домофона, лифта или парковки под домом. В старой застройке жители первых этажей часто жаловались также на холодные полы и более высокие счета за отопление.

Немаловажным остается и вопрос безопасности. Статистика подтвердила, что именно квартиры на самых низких этажах наиболее подвержены взломам. В результате многие решаются на установку дополнительных антивандальных ролет или решеток, что еще больше ограничивает чувство свободы.

Последний этаж имеет вид, но может утомлять

У квартир на самых верхних этажах есть свои сторонники. Отсутствие соседей над головой, больше тишины и лучший вид – несомненные преимущества. Проблема возникает тогда, когда наступает лето или случается поломка лифта.

В домах с плохой изоляцией крыша очень быстро нагревается, и квартира превращается в духовку. Зимой ситуация выглядит наоборот – тепло уходит через перекрытие, что повышает расходы на отопление. В старых зданиях добавляется риск протечек и потеков после интенсивных осадков.

Эксперты также обратили внимание на практический аспект повседневности. Поломка лифта на десятом или одиннадцатом этаже для многих людей означает настоящую проблему. Особенно остро это ощутили пожилые люди, родители с детьми и те, кто возвращается с тяжелыми покупками.

Промежуточные этажи выигрывают почти по всем параметрам

Наиболее комфортными считаются квартиры, расположенные между первым и предпоследним этажами. Именно они лучше всего сочетают в себе удобство, безопасность и более низкие эксплуатационные расходы.

Средние этажи имеют естественную теплоизоляцию. Квартира окружена другими помещениями, благодаря чему зимой она медленнее остывает, а летом не нагревается так сильно, как жилье под самой крышей. Это реально отражается на более низких счетах за отопление и большем комфорте во время жары.

Не менее важен покой. Уличный шум там ощущается значительно меньше, чем на первом этаже, и в то же время подъем по лестнице в случае поломки лифта не становится изнурительным испытанием. Кроме того, квартиры на средних этажах обычно воспринимаются как более безопасные и приватные.

Какой этаж выбирают чаще всего

Промежуточные этажи уже много лет пользуются наибольшим интересом как на вторичном, так и на первичном рынке. Самыми востребованными обычно являются второй, третий и четвертый этажи. Именно там жильцы реже всего жаловались на шум, перегрев или проблемы с влажностью.

Эксперты подчеркнули, однако, что многое зависит от конкретного здания. Современные апартаменты с хорошей изоляцией и бесшумными лифтами способны значительно уменьшить часть недостатков верхних этажей. Тем не менее, принцип остается прежним: крайние этажи имеют больше всего минусов, а середина дома оказывается самым надежным выбором на долгие годы.

