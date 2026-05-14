Бензина и дизеля станет меньше: украинские и иранские дроны обвалили мировую нефтепереработку

Войны в Украине и Иране стали самым сильным ударом по нефтеперерабатывающей отрасли со времён Covid-19.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы, связанные с российско-украинской войной и войной на Ближнем Востоке, вывели из строя почти 9% мировых мощностей по переработке нефти в течение последних месяцев, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что война в Иране не только привела к сокращению поставок энергоносителей из-за блокирования Ормузского пролива, но и стала самым сильным ударом по нефтеперерабатывающей отрасли со времен пандемии в 2020 году.

Журналисты объясняют, что повреждения НПЗ и дефицит нефти в результате боевых действий привели к сокращению объемов переработки "черного золота" и заставили НПЗ использовать свои запасы. Генеральный директор компании TotalEnergies Патрик Пуянн 29 апреля сообщил, что из запасов было изъято около 500 миллионов баррелей нефти, добавив, что эта цифра может вырасти до миллиарда баррелей.

Видео дня

По данным отраслевого аналитического агентства IIR, по состоянию на 7 мая из-за боевых действий были остановлены нефтеперерабатывающие мощности объемом 3,52 миллиона баррелей в сутки. Среди пострадавших нефтеперерабатывающих заводов – крупнейший в Саудовской Аравии завод "Рас-Танура" мощностью 550 000 баррелей в сутки. Два из трех нефтеперерабатывающих заводов Кувейта – Mina Al-Ahmadi и Mina Abdullah – подверглись атакам беспилотников. В результате атак оба НПЗ, а также крупнейший в Кувейте завод Al-Zour мощностью 615 000 баррелей в сутки снизили объемы переработки "черного золота".

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер уточнил, что завод "Рас-Танура" уже возобновил работу, хотя некоторые его подразделения проходят техническое обслуживание.

В свою очередь, российско-украинская война привела к сокращению объемов нефтепереработки на 1,42 млн баррелей в сутки. Расчеты Reuters показывают, что атаки украинских дронов на российские НПЗ с января по май 2026 года привели к остановке мощностей, которые могли бы переработать 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

По данным аналитиков JPMorgan, дефицит нефти в Азии и Европе привел к сокращению объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах примерно на 3,8 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство ожидает, что объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах в Персидском заливе в этом году упадут до 8,7 млн баррелей в сутки, что на 900 000 баррелей в сутки меньше, чем в 2025 году. Агентство также понизило свой прогноз по объемам переработки российской нефти в 2026 году, оценив их во втором квартале на уровне 4,8 млн баррелей в сутки против примерно 5,2 млн баррелей в начале этого года, из-за последствий ударов украинских дронов.

Война на Ближнем Востоке и удары Украины по НПЗ

Одной из целей иранских атак во время боевых действий на Ближнем Востоке стали нефтеперерабатывающие заводы стран Персидского залива, а также нефтеэкспортная инфраструктура. В частности, Тегеран в начале апреля повредил нефтепровод "Восток-Запад", по которому Саудовская Аравия экспортировала нефть в обход Ормузского пролива, и другие объекты в королевстве.

Тем временем Силы обороны наращивают удары по российским НПЗ. В частности, после визита украинских "птичек" на российский НПЗ в городе Пермь предприятие остановило свою работу ориентировочно на несколько недель.

Вас также могут заинтересовать новости: