Россия уже готова к войне с НАТО: генерал обвинил Запад в опасных иллюзиях

Россиянам не нужны годы на подготовку нового вторжения, как полагают в НАТО.

Россия может начать ограниченное вторжение в Эстонию почти сразу после окончания войны в Украине. Запад живет в опасной иллюзии, что россиянам для этого нужно несколько лет на подготовку. Об этом в интервью польскому изданию Wirtualna Polska рассказал бывший генерал Мартин Херем, возглавлявший Эстонские вооруженные силы с 2018 по 2024 год.

"Дело не в том, что России нужно время, чтобы восстановиться, а затем нанести удар. Она готова уже сейчас. Самый важный вопрос – когда она завершит свою активную фазу в Украине. Потому что именно тогда следует рассчитывать наш временной промежуток. Если боевые действия утихнут завтра, у нас может быть год. Если через два года, у нас будет три. Давайте не будем обманывать себя, думая, что у нас есть постоянный буфер безопасности", – сказал он.

По мнению Херема, на первом этапе целью России будет не полная оккупация Эстонии или, например, Польши, а дестабилизация внутренней ситуации в странах НАТО.

"Достаточно было бы оккупировать, например, небольшой участок латвийской или эстонской территории на месяц, спровоцировать тяжелые бои и отступить. Даже если мы их "изгоним", победа будет "уродливой", поскольку города и поселки будут разрушены, а атаки вглубь страны усугубят хаос. Люди начнут спрашивать: "Были ли мы готовы?" И сами дадут ответ: нет. А потом они начнут искать виновных – генералов, министров, союзников. Это порождает недоверие и нестабильность. И именно этого хотят россияне", – считает генерал.

По словам военного, в Москве прекрасно понимают, что даже при таком сценарии НАТО не решится начать наступление вглубь России. Поэтому, по его мнению, посеяв хаос, россияне предложат "мир" на своих условиях.

Угроза российского вторжения в Европу

Как писал УНИАН, в странах НАТО, в частности в Германии, ожидают возможного нападения России на восточный фланг Альянса уже в ближайшие годы. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Россия может восстановить свои силы и осуществить атаку на страну-члена НАТО еще до 2029 года, а по обновленным оценкам разведки – уже с 2028-го.

Немецкий политолог Карло Масал считает, что наиболее очевидной целью первого российского удара станет эстонский город Нарва, расположенный прямо на границе с РФ, куда еще в советские времена переселили много этнических русских.

