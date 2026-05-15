Защита гиганта: как USS Abraham Lincoln обнаруживает угрозы, оставаясь 'слепым'

Американский суперкорабль переходит в режим полной тишины, чтобы стать "невидимым" для вражеских подводных лодок.

Военно-морские силы США применяют особую стратегию выживания для своих самых ценных активов во вражеских водах. Авианосец USS Abraham Lincoln намеренно "ослепляет" себя, отключая активные сонары, чтобы не выдать собственное местонахождение, пишет WION.

104 000-тонный авианосец является огромной целью, поэтому для защиты вводится строгий контроль выбросов (EMCON). По имеющимся данным, этот протокол предписывает всем кораблям сопровождения прекратить активные сонарные импульсы. Это заставляет ударную группу "полностью полагаться на бесшумные, пассивные акустические датчики".

Безопасность гиганта стоимостью 6,27 миллиарда долларов теперь зависит от эсминцев класса Arleigh Burke, которые создают 300-мильный акустический щит. Известно, что эти корабли развертывают буксируемые массивы длиной 2 000 метров.

Видео дня

"Они пассивно фиксируют низкочастотные гулы дизель-электрических подводных лодок, которые пытаются подкрасться к флагману", – говорится в публикации.

Дополнительно небо патрулируют вертолеты MH-60R Seahawk, которые сбрасывают до 25 пассивных сонобуев (проще говоря – плавучих микрофонов) для бесшумного сбора разведданных.

По мнению аналитиков издания, сложность заключается в фильтрации шумов Аравийского моря. Однако современные системы "фильтруют почти 100 процентов этого гражданского шума", позволяя операторам изолировать звуки вражеских двигателей.

Последним рубежом защиты является система SLQ-25A Nixie. Эта приманка создает "более громкий, полностью фальшивый акустический профиль", чтобы отвести удар торпеды от самого авианосца.

Другие интересные факты о USS Abraham Lincoln

Ранее УНИАН писал, что палуба авианосца покрыта тысячами отверстий. Каждая из этих сверхпрочных металлических точек крепления (проушин) оснащена усиленным стальным литым элементом в форме "листика клевера". Эта уникальная конструкция позволяет экипажам палубы одновременно надежно закреплять тяжелые цепи под разными углами. Эти критически важные точки крепления должны выдерживать огромную нагрузку, чтобы удерживать современные истребители F/A-18 Super Hornet, которые приземляются на палубу с максимальной посадочной массой в 44 000 фунтов (20 тонн).

Вас также могут заинтересовать новости: