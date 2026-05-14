Православный праздник сегодня в народе прозвали Пахом Теплый.

15 мая в новом церковном календаре Украины - день памяти святителя Исайи Киево-Михайловского, постриженика Киево-Печерского монастыря и одного из духовных деятелей, сыгравших важную роль в утверждении православия на землях Северо-Восточной Руси.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник, что известно о святом, а также какие традиции и народные приметы связаны с этим днем.

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты непереходящих праздников сместились на 13 дней. Однако часть общин и монастырей продолжает придерживаться юлианского календаря.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Он происходил из Киевской Руси, с территории современной Киевщины. В начале XI века он принял монашество в Киево-Печерском монастыре, а в 1062 году, по просьбе князя Изяслава Ярославовича, был назначен игуменом Димитриевского монастыря.

Спустя 15 лет Исайю избрали епископом Ростовской кафедры. В тот период Ростовская епархия охватывала обширные земли северо-восточной Руси, где значительная часть населения оставалась языческой, а миссионерская деятельность часто встречала сопротивление.

Несмотря на это, святитель более 20 лет служил на кафедре - проповедовал христианство и укреплял православную веру в регионе. Его деятельность поддерживал князь Владимир Мономах - на его средства в Ростове был построен Успенский собор, где впоследствии были упокоены мощи святителя Исайи.

Кого еще почитают по новому церковному календарю: преподобного Пахомия Великого, преподобного Исайю Киево-Печерского, преподобного Ахилия, епископа Лариссийского.

Какой сегодня православный праздник по старому календарю

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 15 мая чтят память святых мучеников Бориса и Глеба и вспоминают перенесение их мощей, а также воздают почести святителю Афанасию, патриарху Константинопольскому, известному как Лубенский и Харьковский чудотворец.

О чем помолиться, что можно и что нельзя делать сегодня

К святителю Исайе Киево-Михайловскому традиционно в молитвах обращаются с просьбами укрепить веру, дать духовную стойкость и поддержку в трудных жизненных обстоятельствах. Также его просят о наставлении на правильный путь, помощи в принятии решений и защите семьи.

В народной традиции день называют Пахом Теплый - в честь святого Пахомия, память которого также совершается сегодня. Святого считают покровителем тепла и будущего урожая, поэтому ему молятся о хорошей погоде, дружных всходах и плодородной земле.

В это время в старину начинали сеять пшеницу, лен и овес. При этом все основные работы старались завершить до полудня - по поверьям, позже посевы могли не дать урожая.

Особое внимание уделяют порядку в доме: нужно избавиться от старых и ненужных вещей, навести чистоту и не оставлять крошек после еды - беспорядок может привести к бедности и потерям в хозяйстве.

Строгих церковных запретов сегодня нет, но, как и в любой другой день, нужно избегать ссор, скандалов, жадности, лени, грешить повседневными грехами.

В народе считается, что в этот день нельзя:

брать деньги из рук в руки - к финансовым потерям и чужим долгам;

пользоваться чужим полотенцем - к переносу чужих проблем и невзгод;

оставлять грязную посуду и беспорядок - это может привести к бедности.

По приметам, также не рекомендуется делиться своими планами - так они могут не осуществиться. Кроме этого, стараются не высаживать некоторые культуры: верят, что огурцы вырастут горькими и кривыми, кабачки дадут пустоцветы, а рассада капусты плохо приживется.

Приметы погоды 15 мая

В народной традиции по погоде на Пахома судят о будущем лете, урожае и погоде:

если сегодня тепло - таким будет и все лето;

сережки на осине появляются - к урожаю овса;

цветет калина - пора сеять ячмень;

зацветает можжевельник - также сигнал к началу посевов;

прилет ласточек и стрижей сулит устойчивое тепло.

Самой необычной и тревожной приметой дня считался багряный восход солнца - он предвещал засушливое и "пожароопасное" лето.

Кто празднует именины 15 мая

День ангела 15 мая отмечают: Дмитрий, Макар, Памфил и Пахом.

Люди, рожденные под этими именами, как правило, отличаются активностью и настойчивостью в достижении целей. Они умеют добиваться своего и не боятся сложных задач.

Часто у них складываются хорошие отношения с руководством - их ценят за потенциал и умение проявлять себя в работе. При этом таким людям нередко присущи упрямство и нежелание идти на уступки, особенно если они уверены в своей правоте.

Несмотря на это, они обычно остаются заметными и яркими в любом окружении, легко привлекая к себе внимание.

