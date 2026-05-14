Необходимо вести неудобные разговоры для завершения войны в Украине, - Стубб

При этом, переговоры с РФ не означают легитимацию агрессии против Украины.

Президент Финляндии Александер Стубб высказался по поводу возможных переговоров между Украиной и Россией. Он считает, что для завершения войны иногда необходимо вести неудобные разговоры.

Как сообщает финская служба новостей YLE, об этом Стубб заявил на совместной прес-сконференции переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Стубб отметил, что возможные переговоры с Россией должны начинаться только тогда, когда Украина находится в сильной позиции.

Кроме того, он считает, что сторона, ведущая диалог с Россией, должна иметь четкий мандат от Европы и Украины.

Также Стубб подчеркивает, что переговоры не означают легитимацию российской агрессии или режима.

"Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры", – заявил политик.

Война в Украине - требования Кремля

Как сообщал УНИАН, в Кремле не отступают от максималистских треьований и заявляют, что для начала полноформатных мирных переговоров между Украиной и Россией необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию "российских регионов".

Вместе с тем, Украина не собирается выводить войска с украинских территорий и не собирается признавать российскую окуппацию частей юга и востока Укрианы.

