Безопасно ли заряжать телефон во время грозы: эксперты дали четкий ответ

Когда начинается гроза, многие автоматически думают, чтобы подзарядить смартфон "на всякий случай" – вдруг отключат электричество. Однако эксперты предупреждают: подключать смартфон к розетке во время грозы – плохая идея, и это может быть опасно как для устройства, так и для человека.

Согласно данным специалистов по молниезащите и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заряжать телефон во время грозы от сети не рекомендуется. Более того, если вы слышите гром и видите молнии, лучше воздержаться от использования розетки для зарядки любых гаджетов.

При этом важно понимать: сам по себе телефон не "притягивает" молнии. По словам эксперта по защите от молний Джона Дженсиуса, удар молнии – это случайность, и неважно, заряжаете ли вы смартфон от розетки или нет. Но существует другой риск: молния может попасть в линии электропередачи, после чего по проводке в доме проходит мощный скачок напряжения.

Именно этот скачок и представляет основную опасность. Электрический импульс может повредить зарядное устройство и смартфон, вывести из строя технику в доме и в редких случаях даже привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Эксперты также отмечают, что молния "путешествует" по проводам, металлическим конструкциям и коммуникациям. Поэтому любые устройства, подключенные к электросети, оказываются в зоне потенциального риска.

Хорошая новость в том, что использовать смартфон во время грозы без подключения к розетке безопасно. Можно спокойно пользоваться мобильной связью или интернетом, если телефон не стоит на зарядке. Также безопасно заряжать устройства от пауэрбанка или ноутбука, если они сами не подключены к электросети.

Отдельно специалисты советуют готовиться к грозе заранее. Если в прогнозе есть предупреждение о непогоде, лучше зарядить все устройства заранее – смартфоны, ноутбуки и пауэрбанки. Это поможет избежать необходимости подключать их во время грозы, когда риск скачков напряжения максимален.

Также рекомендуется отключать от сети особо "чувствительную" технику – телевизоры, игровые консоли и бытовые приборы. Даже наличие сетевых фильтров и защиты от перенапряжения не гарантирует полной безопасности при сильном ударе молнии.

Ранее эксперты объяснили, что будет, если заряжать iPhone слишком мощной зарядкой – в том числе от ноутбука.

Также пользователям рассказывали, как за 10 минут вернуть старому смартфону "ощущение нового". В большинстве случаев тормоза связаны не с возрастом телефона, а с накопившимся "цифровым мусором".

