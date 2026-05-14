Представительница Украины LELEKA зажгла на 'Евровидении-2026': полное видео

Вечером в четверг, 14 мая, представительница Украины певица LELEKA выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение 2026".

На арену Wiener Stadthalle в Вене она вышла вместе с украинским бандуристом Ярославом Джусем и исполнила песню Ridnym.

"В первую очередь, это песня про внутреннюю трансформацию. Про то, что в каждом человеке есть эта сила. В какие бы темные времена мы ни жили, всегда можно принять решение жить, творить, наперекор всему, строить новую жизнь для себя и своих родных", - рассказала певица накануне выступления в интервью DW.

По ее словам, участие в "Евровидении" она воспринимает через "важную миссию":

"Не просто хотим победить, или я хочу себя показать. Нет, мы хотим, чтобы об Украине слышали, чтобы они видели, что украинцы владеют разными языками, что мы можем интеллигентно отвечать, формулировать мысли, какие ценности за нами стоят, какая команда стоит за нашей песней".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в рамках конкурса "Евровидение-2026" Украина должна была выступать во втором полуфинале под номером 12.

На днях представительница Украины певица LELEKA рассказала, что ее выступление на "Евровидении-2026" обойдется в примерно 300 тысяч долларов.

