'Мадяр' оценил размеры нынешней 'килзоны' на фронте

Он отмечает, что противник с бешеной скоростью теряет пехоту.

На сегодняшний день килзона на различных участках фронта составляет от 25 и более километров. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Роберт "Мадяр" Бровди, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, как изменилась килзона, как она сейчас работает и о какой территории можно говорить, "Мадяр" отметил, что существует "единая система осведомленности, на которую наносятся все зафиксированные поражения".

"По ней четко, детально видно глубину регулярного посещения и успешных поражений теми или иными средствами. Именно это расстояние и формирует так называемую "серую зону", которую сейчас модно называть "килзоной". На сегодняшний день я ее на разных участках оцениваю от 25 и более километров", – сказал он.

Да, добавил Бровди, на 25 километров по обе стороны он не советует "совать нос в серую полосу фронта" без соответствующей подготовки, необходимости и средств защиты.

"Экосистема" дронных войск

Также на вопрос о том, что на практике означает "экосистема" дронных войск, он объяснил, что это когда подразделение может действовать почти автономно.

"Мы четко рассчитываем: сколько на 100 километров фронта должно быть FPV-экипажей, бомбардировщиков, разведчиков, РЭБ, РЭР, логистики, дистанционного минирования. Мы хотим, чтобы подразделение могло развернуться в поле или на берегу моря и самостоятельно вести бой, не дожидаясь артиллерии или помощи старшего начальника", – пояснил командующий.

"Цена" российского военнослужащего

Кроме того, на вопрос, по-прежнему ли уничтожение одного российского военного стоит 882 доллара и меняется ли соотношение потерь противника, "Мадяр" отметил, что эта цифра примерно держится в том же диапазоне.

"Это напрямую зависит от количества затраченных средств на одно подтвержденное поражение. Но верифицированные данные свидетельствуют, что противник теряет пехоту с бешеной скоростью", – подчеркнул он.

Килзона на юге

Как сообщалось, в конце апреля спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что Россия увеличивает количество дронов авиационного типа на Херсонском направлении и таким образом пытается расширить зону боевых действий в этом районе.

По его словам, на южном направлении зона ограничения составляет 10-15 км по обе стороны от линии боевых столкновений. Впрочем, на некоторых направлениях, в частности, степных, она увеличивается до 20 км из-за использования баражирующих боеприпасов и беспилотников авиационного типа.

