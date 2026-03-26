КНДР и Беларусь подписали договор о 'дружбе и сотрудничестве', – The Guardian

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Северную Корею, где вместе с ее лидером Ким Чен Ыном подписал договор о "дружбе и сотрудничестве" между странами.

Об этом сообщает The Guardian, добавляя, что в честь визита белорусского диктатора его северокорейский коллега устроил торжественную встречу с артиллерийским салютом и парадом.

Издание напоминает, что обе страны поддерживают войну России в Украине, а также подпадают под западные санкции и обвиняются в грубых нарушениях прав человека.

"Дружеские отношения между нашими государствами, зародившиеся в эпоху Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня, благодаря всестороннему и стабильному развитию, мы вступаем в принципиально новый этап. В современных реалиях глобальных преобразований – в то время, когда ведущие мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права – независимые страны должны теснее сотрудничать и объединять усилия, направленные на защиту своего суверенитета и повышение благосостояния своих граждан", – заявил Лукашенко.

Издание отмечает, что Лукашенко, который активно поддерживает Москву в ее войне против Украины, возложил букет к Дворцу Солнца Кумсусан, где находятся бальзамированные тела отца и деда Кима, от имени Путина.

В то же время журналисты пишут, что КНДР и Беларусь стали частью глобального проекта Китая, который планирует создать так называемый многополярный мир. Ранее аналогичное соглашение о стратегическом партнерстве КНДР подписала с Россией, что фактически стало поводом для отправки северокорейских войск на войну против Украины в Курской области.

В свою очередь, по данным аналитиков, КНДР получает от Москвы финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители, что помогает Пхеньяну уменьшить свою зависимость от Китая.

Внешняя политика Беларуси

Отметим, что визит Лукашенко в КНДР состоялся на фоне попыток Вашингтона улучшить отношения с Минском. В частности, в марте США сняли еще одну часть санкций с Беларуси. Ограничения касались банков и предприятий, производящих калийные удобрения

Лукашенко, в свою очередь, освободил 250 политзаключенных. Официально эти люди были осуждены за "преступления экстремистской направленности". В пресс-службе президента Беларуси заявили, что это решение Лукашенко принял "на основе принципа гуманизма".

Между тем издание Financial Times сообщает, что Вашингтон рассматривает возможность пригласить Лукашенко в США и провести официальную встречу с Дональдом Трампом. Издание отмечает, что такое решение стало бы настоящим подарком для Лукашенко, против которого Запад ввел жесткие санкции после подавления протестов на фоне выборов в 2020 году.

