У Ермака могут приостановить лицензию на адвокатскую деятельность, – расследование 'Схемы'

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак после восстановления адвокатской деятельности не прошел обязательные специальные курсы повышения квалификации, предусмотренные правилами Национальной ассоциации адвокатов Украины. Об этом сообщили журналисты "Радио Свобода" в проекте "Схемы".
По данным журналистов, информация о прохождении спецкурсов отсутствует как в профиле Ермака на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, так и на ресурсах Высшей школы адвокатуры НААУ.
Согласно действующему порядку повышения квалификации, адвокаты, которые восстанавливают деятельность после перерыва более года, обязаны пройти специальное обучение в течение трех месяцев после возвращения к профессии. Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность 23 января 2026 года после почти шестилетнего перерыва.
В комментарии журналистам Ермак подтвердил, что курсы не проходил. Он объяснил это многолетним юридическим опытом и работой с правовыми вопросами во время пребывания в Офисе президента.
Опрошенные "Схемами" юристы заявили, что невыполнение решений органов адвокатского самоуправления может считаться дисциплинарным нарушением. По словам адвоката и военнослужащего Артема Донца, наказание может варьироваться от предупреждения до временного приостановления или даже прекращения права на адвокатскую деятельность.
Дополнительное внимание вызвало и то, что глава НААУ Лидия Изовитова назначила Ермака руководителем одного из комитетов ассоциации, а также предоставила ему положительную характеристику во время рассмотрения меры пресечения в Висшем антикоррупционом суде.
Подозрение экс-главе Офиса Президента
Напомним, НАБУ и САП подозревают Ермака в причастности к легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного коттеджного городка под Киевом. Сам экс-глава ОП считает обвинения необоснованными.
Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Также Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта.