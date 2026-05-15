Путин пытается убедить россиян, что война близка к завершению, – WP

Путин заговорил о "завершении войны" на фоне усталости и нарастающих проблем внутри страны.

Заявление росийского диктатора Владимира Путина о том, что война в Украине "подходит к завершению", аналитики The Washington Post связывают не с готовностью Кремля к миру, а с растущим внутренним давлением на российские власти. После более чем четырёх лет войны Россия сталкивается не только с проблемами на фронте, но и с усиливающимся общественным недовольством, экономическими трудностями и усталостью населения.

Символом этого состояния стали прошедшие 9 мая мероприятия в Москве. Впервые за многие годы празднование Дня Победы выглядело заметно ослабленным: по Красной площади не прошла тяжёлая техника, число иностранных гостей оказалось минимальным, а традиционный праздничный салют был отменён без объяснений. На фоне опасений атак украинских беспилотников в столице также вводились масштабные ограничения связи и интернета.

Согласно материалу, подобная атмосфера показала, насколько война перестала восприниматься россиянами как нечто далёкое. Если раньше Кремлю удавалось сохранять ощущение "нормальной жизни" внутри страны, то теперь последствия войны всё сильнее ощущаются в повседневности – через рост цен, налоги, ограничения и постоянное напряжение.

На фронте ситуация также остаётся сложной для Москвы. Несмотря на контроль примерно над 20% территории Украины, российская армия до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс – одну из ключевых целей Кремля. Одновременно Украина продолжает наращивать удары беспилотниками по российской инфраструктуре, нефтяным объектам и военным целям в глубине территории РФ, говорится в публикации.

На этом фоне часть российских ультранационалистов требует эскалации войны, считая неприемлемыми удары Украины по российской территории. Однако большая часть общества, напротив, всё больше демонстрирует усталость от затянувшегося конфликта.

Во время выступления после парада 9 мая Путин заявил, что война "идёт к завершению". Однако вскоре представители Кремля вновь подтвердили жёсткие условия Москвы, включая требование полного вывода украинских войск из Донбасса. Это показывает, что Россия не отказалась от своих максималистских требований.

В материале отмечается, что слова Путина были прежде всего сигналом внутренней аудитории. Кремль пытается подготовить общество к различным сценариям завершения войны, одновременно сохраняя риторику о "победе".

В администрации президента РФ уже обсуждаются варианты формирования для россиян так называемого "образа победы", пишет издание. Среди возможных тезисов – заявления о том, что Россия якобы изначально не собиралась брать Киев, а главные цели войны уже достигнуты.

При этом в материале отмечают, что Кремль оказался в сложной ситуации: общество хочет окончания войны, но одновременно ожидает от власти победы. Любой компромисс может быть воспринят как слабость.

Дополнительное давление создаёт экономика. Даже государственные российские социологические службы фиксируют снижение уровня счастья населения и падение рейтингов власти. Ограничения интернета, постоянные атаки дронов и затянувшаяся мобилизационная атмосфера постепенно подрывают общественную устойчивость.

Как пишет издание, в Кремле усиливается борьба между сторонниками более мягкого контроля над обществом и силовым блоком, который выступает за дальнейшее ужесточение внутренней политики. Пока Владимир Путин, по оценкам аналитиков, склоняется ко второму варианту.

Однако главной угрозой для российской власти остаётся потеря поддержки пассивного большинства, которое долгое время терпело войну, пока её последствия не начали напрямую влиять на повседневную жизнь внутри страны, резюмируют в публикации.

Атаки на российские регионы

Напомним, в ночь на 13 мая несколько регионов России подверглись атаке дронов. В Краснодарском крае пострадал важный порт. В станице Тамань Краснодарского края в нескольких местах обнаружили обломки БПЛА, есть пострадавший.

Ранее в российском городе Пермь заявили об атаке дрона на одно из местных промышленных предприятий. Как позже стало известно, было атаковано предприятие "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Также был поврежден многоквартирный дом, его жильцов эвакуировали.

