Кремль снова просит Трампа вернуться к переговорам: в Москве опасаются ухудшения ситуации на фронте.

В первые недели войны на Ближнем Востоке Кремль не проявлял особой обеспокоенности паузой в переговорах по Украине с участием США. В Москве были уверены, что Дональд Трамп рано или поздно сам вернётся к диалогу. Об этом пишет заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям и научный сотрудник Центра Макмиллана Йельского университета Томас Грэм в материале для National Interests.

Однако сейчас ситуация изменилась. Тот факт, что Владимир Путин и Сергей Лавров сами инициировали недавние телефонные разговоры с Трампом и госсекретарём Марко Рубио, рассматривается как сигнал: Кремль заинтересован в возобновлении контактов с Вашингтоном, уверен автор.

Во время празднования 9 мая Путин отдельно подчеркнул, что "благодарен" американской стороне за попытки урегулировать конфликт. При этом он заявил, что война якобы "идёт к завершению", поскольку европейские страны начинают понимать бесперспективность дальнейшей поддержки Украины, пишет Грэм.

Но говорить о готовности Москвы к компромиссам пока не приходится. Советник Путина по внешней политике дал понять, что обязательным условием для начала серьёзных переговоров остаётся полный вывод украинских войск из Донецкой области. По сути, Кремль ожидает, что Трамп реализует договорённости, которые, как считают в Москве, были достигнуты ещё на переговорах в Анкоридже.

Причина спешки, по мнению автора материала, связана прежде всего с ухудшением ситуации для России на фронте. Масштабные удары по украинской энергетике и городам зимой не сломили украинское сопротивление, как рассчитывали в Кремле. Весеннее наступление российских войск фактически застопорилось, а на отдельных участках армия РФ даже теряет позиции.

Одновременно Украина наращивает дальние удары по российской инфраструктуре и военным объектам в глубоком тылу. Всё это подрывает прежние заявления Москвы о способности силой захватить весь Донбасс.

На этом фоне Кремль, по мнению автора, вероятно, пытается убедить Вашингтон оказать давление на Киев, чтобы добиться территориальных уступок уже за столом переговоров.

Автор статьи считает, что администрация Трампа не должна возвращаться к прежним договорённостям. С августа прошлого года ситуация на поле боя существенно изменилась: Украина доказала, что способна не только сопротивляться, но и наносить России болезненные удары.

Отдельным символом российских проблем называют сокращённый формат парада 9 мая в Москве – это, по мнению аналитика, свидетельствует о растущих уязвимостях России.

Вместо давления на Киев Вашингтону предлагают продвигать вариант прекращения огня по текущей линии фронта, используя влияние как на Москву, так и на Украину. Автор подчёркивает: любые будущие договорённости будут определяться не старыми обещаниями, а реальным балансом сил, который постепенно начинает меняться не в пользу России.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной начнутся после того, как президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть территорию так называемых "российских регионов".

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что дальнейший прогресс в мирных переговорах невозможен, пока Украина не выведет войска из Донецкой и Луганской областей.

