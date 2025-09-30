В частности, российская армия имела успехи в Запорожской области.

Российские оккупанты продвинулись в трех областях, в частности, оккупировали село в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что враг оккупировал село Полтавка в Донецкой области. Также россияне продвинулись вблизи этого села, Новоивановки в Запорожской области и в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Также в DeepState рассказали, что враг продолжает давить на участке от Серебрянки до Выемки, с целью оккупировать всю Северскую агломерацию и сам город.

Аналитики отмечают, что в этом районе образовалась большая серая зона, которая демонстрирует характер боев.

Врагу удается просачиваться сквозь позиции украинских бойцов, что обусловлено проблемой нехватки личного состава, чтобы покрыть весь участок обороны. Но россиянам не удается закрепиться на местности и накопить силы для дальнейшего продвижения, благодаря украинским дронам, которые охотятся на вражескую пехоту, отмечают аналитики.

"Фиксация сил противника происходит очень часто по всему "серому", но пока мы не наблюдаем его накопления в конкретном месте с закреплением, хотя иногда даже удивляет появление противника в глубоком тылу где-то в районе Дроновки, что описывает обстановку, как сложную и нестабильную", - отмечают в DeepState.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают просачиваться в Купянск, а некоторые - уже доходят до центра города. Аналитики также отметили, что Силам обороны удалось остановить переброску российских военных через трубу.

В то же время в Генштабе ВСУ говорят, что Купянск продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины.

В то же время 29 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Добропольском направлении в окружении оказались российские подразделения с военной техникой. В частности, за период контрнаступательной операции Силы обороны освободили около 175 кв. км территории, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км.

