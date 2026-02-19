'Мы всегда на стороне Кубы': Путин раскритиковал администрацию США за блокаду острова, - CNBC

Россия охарактеризовала ситуацию с топливом в Гаване как "действительно критическую".

Президент России Владимир Путин резко раскритиковал администрацию США за блокаду Кубы, заявив, что Москва считает последние ограничения неприемлемыми, сообщает CNBC.

Издание отмечает, что комментарий Путина появился в то время, когда островное государство борется с ухудшением экономического кризиса, который сравнивают с самым большим испытанием со времен распада Советского Союза.

"Это особый период, с новыми санкциями. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не принимаем ничего подобного", - сказал глава Кремля в среду, 18 февраля, во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

В статье указывается, что Россия, которая десятилетиями была союзником Кубы, недавно охарактеризовала ситуацию с топливом в Гаване как "действительно критическую" и заявила, что активно обсуждает, какую помощь может оказать стране.

"Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти своим путем развития, и мы всегда поддерживали кубинский народ", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия знает о борьбе Кубы за право жить по своим правилам в последние десятилетия.

"Мы знаем, насколько тяжелыми были последние десятилетия для кубинского народа, который боролся за право жить по своим правилам и защищать свои национальные интересы", - добавил он.

Издание поделилось, что США фактически отрезали Кубу от венесуэльской нефти после того, как 3 января начали чрезвычайную военную операцию с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Кубе заявили, что в результате атаки погибли 32 ее гражданина.

Добавляется, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на любую страну, которая поставляет Гаване нефть. Он назвал правительство Кубы "необычной и чрезвычайной угрозой".

В статье говорится, что уменьшение запасов нефти на Кубе побудило Организацию Объединенных Наций в начале месяца предупредить о возможном гуманитарном "колапсе".

Правительство Кубы, которое осудило давление со стороны США, недавно приняло меры для защиты основных услуг и рационирования поставок топлива для ключевых секторов. Оно также приостановило ежегодный фестиваль сигар, который должен был состояться в Гаване в конце этого месяца, не предоставив подробностей о новой дате.

Издание поделилось, что фото с Кубы свидетельствуют о том, что в последние дни на улицах Гаваны скапливаются кучи мусора, поскольку многие мусоровозы остались с пустыми баками.

В то же время Белый дом заявил, что в интересах Кубы как можно скорее провести большие изменения, хотя и не призвал к переменам в правительстве.

"Это режим, который приходит в упадок. Их страна разрушается, и поэтому мы считаем, что в их интересах как можно скорее провести радикальные изменения", - сказала журналистам в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ситуация на Кубе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия временно приостановит полеты на Кубу из-за того, что авиакомпании сообщили о трудностях с заправкой самолетов на острове. Издание Fox News отметило, что заявление РФ прозвучало через две недели после того, как президент США объявил чрезвычайное положение в отношении Кубы и ввел новые меры, направленные на прекращение поставок нефти на остров. В указе от 29 января Трамп отметил, что Куба представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности США.

Также мы писали, что российский транспортный самолет Ил-76 1 февраля приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос вблизи Гаваны. Примечательно, что борт авиакомпании Aviacon Zitotrans внесен в санкционные списки США, Канады и Украины за участие в логистическом обеспечении оборонного сектора РФ. По данным сервисов отслеживания полетов, маршрут самолета пролегал через Санкт-Петербург и Сочи. Далее он пересек Атлантику с посадками в Мавритании и Доминиканской Республике. Подчеркивается, что каждая остановка требовала официального разрешения местных властей. Именно этот самолет в октябре 2025 года совершал рейсы в Венесуэлу непосредственно перед началом действий, которые завершились сменой власти в Каракасе.

