По словам российского диктатора, такое решение является "ответом на действия США".

Российский правитель Владимир Путин заявил, что РФ должна возобновить производство ракет меньшей и средней дальности и принял решение об их размещении.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и потом, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где - если это нужно для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - цитируют Путина российские СМИ.

По его словам, "США размещают свои ракеты средней и малой дальности в разных регионах мира" и это "вызывает беспокойство и немедленные действия".

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В то же время где будут расположены такие ракеты, диктатор не сказал.

Ликвидация ракет средней и меньшей дальности

Как известно, США и Советский Союз во главе с Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он действовал до 2019 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия разместила ракетную систему 9M729, чем нарушила договор и с тех пор его действие прекратилось. В августе того же года о прекращении действия договора также заявил МИД России.

Отметим, РСМД - это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и несущие ядерный заряд.

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Как писал УНИАН, в Следственном комитете РФ предлагают вернуть в стране смертную казнь и считают это "будет гуманно".

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применить, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Кроме того, УНИАН сообщал, что Путину все труднее найти россиян, готовых умереть за него в Украине. Россиян даже не мотивируют деньги, а в российских городах появляются рекламные щиты с недовольством.

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