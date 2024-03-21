Это касается не только одного региона.

В Красноярском крае закрывают две колонии из-за сокращения числа заключенных - они ушли на войну против Украины.

Уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов заявил, что из-за этого количество жалоб на Федеральную службу исполнения наказаний уменьшилось на четверть по сравнению с 2023 годом, пишет местное издание "Проспект Мира".

"Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных - это учреждения в Арейском и Громадске", - сказал он.

Речь идет об ИК-16 и ИК-7, где отбывают наказание приговорённые к строгому режиму мужчины. Денисов убежден, что в течение пяти лет они снова понадобятся, поскольку война закончится и "все вернется на круги своя".

Заключенные на войне: что известно

С начала полномасштабного вторжения Россия начала забирать на фронт осужденных. Изначально этим занимался главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

В 2023 году вербовкой занялось российское Министерство обороны. Им предлагали помилование и возвращение домой через шесть месяцев на фронте. Позже стало известно, что они будут воевать до конца войны.

В СМИ систематически появляются сообщения о преступлениях, совершенных "героями "СВО" после возвращения с фронта.

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