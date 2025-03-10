В Пхеньяне предупредили, что учения США и Южной Кореи могут спровоцировать "физический конфликт".

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в море. Как пишет АР, это произошло 10 марта, буквально через несколько часов после старта масштабных военных учений Freedom Shield ("Щит свободы"), которые ежегодно проводятся южнокорейскими и американскими войсками.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пятый по счету в 2025 году запуск состоялся в провинции КНДР Хванхэ-Намдо. Речь идет о ракетах ближнего радиуса действия. На какое расстояние они пролетели, информация не раскрывается. В Сеуле отметили, что Южная Корея значительно усилила систему наблюдения за деятельностью северного соседа, а все действия координируются с американскими военными.

Командно-штабные учения стартовали в понедельник, 10 марта. В Министерстве иностранных дел КНДР уже предупредили, что мероприятия, проводимые Южной Кореей и США, могут спровоцировать "физический конфликт". В Пхеньяне учения восприняли как "репетицию войны", а также припомнили слова лидера КНДР Ким Чен Ына о радикальном наращивании ядерных сил.

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Стоит отметить, что ранее Южная Корея и США приостановили боевые стрельбы. Это произошло после того, как южнокорейские истребители случайно сбросили восемь бомб на гражданский район, в результате чего пострадали около 30 человек.

Согласно первоначальным данным расследования, один из пилотов KF-16 ввел неверные координаты и не смог визуально проверить цель перед бомбардировкой. Второй пилот, имея верные координаты, сбросил бомбы по указанию коллеги, не осознавая, что цель была некорректной.

Перед стартом учений Freedom Shield начальник штаба южнокорейских ВВС, генерал Ли Ен Су принес извинения за произошедшее. Он объявил, что такой инцидент больше никогда не должен повториться.

Рост напряжения между Южной Кореей и КНДР

Как писал УНИАН, в марте 2025 года КНДР впервые продемонстрировала строительство атомной подводной лодки, которая в перспективе может представлять угрозу безопасности Южной Кореи и США.

Эксперты предположили, что подлодка относится к классу 6000 или 7000 тонн и способна нести ядерное оружие. Не исключается, что Северная Корея получила от России технологическую помощь для строительства ядерного реактора, который будет использоваться на судне.

Кроме того, северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил об укреплении ядерного щита, отметив, что КНДР готовится к "долговременной конфронтации с враждебными странами".

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