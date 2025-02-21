Воевать им пришлось против "дьявольских дронов", которые благодаря инфракрасному датчику находят цели даже ночью.

Северокорейский рядовой Ри отслужил 10 лет в качестве призывника в Народной армии Северной Кореи. Он опытный снайпер в элитном подразделении.

Как пишет The Times, его приучили выдерживать экстремальный холод и дисциплину. За 10 лет он ни разу не видел родителей. А за несколько месяцев до увольнения оказался на передовой в Курской области. "Меня отправили в Россию якобы учиться, а в итоге мы воевали под Курском", - сказал он.

Он видел, как его сослуживцев разрывало на части вокруг него, сам получил тяжелое ранение и попал в плен. Теперь вместе с другим северокорейским солдатом он впервые поговорил с журналистом.

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"Я единственный, кто остался [в живых из моего подразделения]. Это был мой первый опыт настоящего боя. Когда я увидел тела товарищей, в моей голове пронеслось множество мыслей. Некоторые взорвали себя [чтобы избежать плена]…", - рассказал он.

Издание напомнило, что Ри и еще один солдат по имени Бэк, 21 год, чьи полные имена не разглашаются, были членами Сил специальных операций Корейской народной армии (KPASOF), связанных с Главным разведывательным бюро, северокорейским разведывательным агентством, ответственным за шпионаж за рубежом, а не с северокорейским XI армейским корпусом, известным как Корпус штурма, как сообщалось в ранних сообщениях.

Он сказал, что у них было мало прямых контактов с российскими солдатами, они общались с помощью приложений для перевода на смартфонах, технологии, которую он никогда раньше не видел. Он сказал, что холод в Курске - ничто по сравнению с зимой на севере Северной Кореи, где "моча замерзает, как только касается земли".

Он рассказал, что офицеры Министерства государственной безопасности, прикрепленные к каждому подразделению, лгали им, что операторы беспилотников с украинской стороны - южнокорейцы.

А вот их подготовка во Владивостоке "заключалась не только в физической выносливости. Она была идеологической. Горные марши, учения на выносливость, стрельба… все это подпитывалось чистой силой воли. Бросить учебу считалось позором, поэтому мы тренировались так, словно от этого зависела наша жизнь". По словам Ри, в составе было около 2500 северокорейских солдат.

Ри был ранен при ударе дрона. Ему повредило руку и челюсть. Все солдаты, которые были с ним убиты. "Пуля прошла через мою руку, раздробила кость, а затем попала в челюсть, полностью ее раздробив", - рассказал он, хотя в украинском плену его вылечили, и теперь он может хотя бы говорить.

Ри подтвердил, что северокорейцев призывали убивать себя, а не сдаваться в плен. "Если бы у меня была граната, возможно, я бы попытался покончить с собой. В нашей армии плен считается предательством", - объяснил он.

Его товарищ Бэк опроверг заявления украинских военных о том, что северокорейские солдаты использовались как "приманка", чтобы выманивать дроны и сбивать их. "Это первый раз, когда я об этом слышу", - сказал он.

Издание отметило, что после попадания в плен у Бэка были перевязаны руки, но не из-за травм, а чтобы он не мог себе навредить.

Бэк сказал, что он хотел вернуться в Северную Корею, но Ри сказал, что он "на 80 процентов решил" сбежать в Южную Корею. Он отметил, что почти все в его подразделении погибли. "Никого не осталось. Большинство из нас — всего лишь дети", - сказал он.

Солдаты КНДР в плену

В начале года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ удалось взять в плен двух солдат КНДР. Один из них заявил, что хочет остаться в Украине.

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