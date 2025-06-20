Дрон Anafi UKR выступает условным аналогом китайского Mavic от компании DJI.

Французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже новый дрон Anafi UKR, который специально адаптировали под требования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает EDR Magazine.

В первую очередь внимание привлекает цена условного аналога "Мавика". Дело в том, что стоимость Anafi UKR начинается от 15 тысяч евро, в зависимости от выбранной конфигурации.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Агентстве оборонных закупок заключили соглашения на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T. Как сообщалось, дроны с тепловизорами для ночной съемки и без дополнительных батарей заказали по цене от 154 до 156 тысяч гривен.

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Неудивительно, что новинка не встретила теплого приема в Сети. "Конкурент Мавика за 15К???", - возмущается один из читателей украинского портала Defense Express. "Аналог (дрона Mavic, - УНИАН), только в 5 раз дороже", - добавляет другой.

Anafi UKR - характеристики

Справедливости ради, высокая цена дрона от компании Parrot в значительной степени обусловлена его возможностями. По словам разработчиков, дрон имеет высокую устойчивость к помехам от РЭБ и способен работать в зоне боевых действий при отсутствии сигналов спутниковой навигации GPS.

В состав многофункциональной архитектуры защищенной радиосвязи входят зашифрованная система двойной радиосвязи и резервный канал для автономного возвращения.

Сообщается, что аппарат может выдерживать скорость ветра до 15 м/с.

Anafi UKR имеет максимальный взлетный вес в 1,45 кг, а время в воздухе составляет до 38 минут со стандартной и до 50 минут с расширенной батареей. Дрон оснащен стабилизированным комбинированным сенсором с 35-кратной дневной камерой и тепловизором.

В сложенном виде дрон имеет размеры: 245 x 160 x 116 мм, а в разложенном - 350 x 665 x 116 мм.

Украинские дроны - новости

Напомним, недавно УНИАН сообщил, что Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод".

Также в начале июня Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.

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