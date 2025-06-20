Французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже новый дрон Anafi UKR, который специально адаптировали под требования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает EDR Magazine.
В первую очередь внимание привлекает цена условного аналога "Мавика". Дело в том, что стоимость Anafi UKR начинается от 15 тысяч евро, в зависимости от выбранной конфигурации.
Стоит напомнить, что в прошлом году в Агентстве оборонных закупок заключили соглашения на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T. Как сообщалось, дроны с тепловизорами для ночной съемки и без дополнительных батарей заказали по цене от 154 до 156 тысяч гривен.
Неудивительно, что новинка не встретила теплого приема в Сети. "Конкурент Мавика за 15К???", - возмущается один из читателей украинского портала Defense Express. "Аналог (дрона Mavic, - УНИАН), только в 5 раз дороже", - добавляет другой.
Anafi UKR - характеристики
Справедливости ради, высокая цена дрона от компании Parrot в значительной степени обусловлена его возможностями. По словам разработчиков, дрон имеет высокую устойчивость к помехам от РЭБ и способен работать в зоне боевых действий при отсутствии сигналов спутниковой навигации GPS.
В состав многофункциональной архитектуры защищенной радиосвязи входят зашифрованная система двойной радиосвязи и резервный канал для автономного возвращения.
Сообщается, что аппарат может выдерживать скорость ветра до 15 м/с.
Anafi UKR имеет максимальный взлетный вес в 1,45 кг, а время в воздухе составляет до 38 минут со стандартной и до 50 минут с расширенной батареей. Дрон оснащен стабилизированным комбинированным сенсором с 35-кратной дневной камерой и тепловизором.
В сложенном виде дрон имеет размеры: 245 x 160 x 116 мм, а в разложенном - 350 x 665 x 116 мм.
Украинские дроны - новости
Напомним, недавно УНИАН сообщил, что Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод".
Также в начале июня Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.
Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.