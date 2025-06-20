Курс гривни к евро установлен на уровне 48,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 48,20 грн за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки. Кстати, этот показатель является рекордным для Украины.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,94/41,97 грн/долл., а евро - 48,30/48,32 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 20 июня вырос на 14 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 июня подорожал на 13 копеек и составляет 41,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,70 гривни за евро.

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