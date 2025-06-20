Оккупанты пытаются незаметно переправиться на один из днепровских островов, сообщил Волошин.

Очень вероятно, что через несколько дней враг активизирует боевые действия на юге Украины. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, на юге россияне сейчас проводят перегруппировку своих сил и средств, а также пытаются проводить логистическое обеспечение и постоянно осуществляют разведывательные мероприятия.

"Все говорит о том, что вскоре, через несколько дней, враг снова начнет активизацию боевых действий", - подчеркнул Волошин.

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Он отметил, что россияне постоянно пытаются форсировать Днепр, осуществлять переправы на правый берег. Нынешнюю ситуацию на островах военный охарактеризовал как "довольно непростую".

"Враг, пользуясь тем, что очень разветвленная и большая система этих островов, пытается незаметно осуществить форсирование, переправу на один из них в южной части островной зоны - Козулиский, Нестрига, Бугаз, Забич. И пытается захватить там определенный плацдарм, однако мы его туда не пускаем, уничтожаем противника", - подчеркнул Волошин.

Также он сообщил, что россияне пытаются подойти к Антоновским мостам, потому что там самое узкое место переправы через Днепр в этом районе, "но Силы обороны не дают подойти, и там ежедневно продолжаются боевые столкновения". Как заверил Волошин, Силы обороны не дают врагу никаких шансов.

Ситуация на юге Украины

Ранее УНИАН писал, что, по информации Института изучения войны (ISW), российские оккупанты активизировались в районе железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов в Херсоне, однако успеха не имели.

В то же время в ВСУ заявили, что на приднепровском направлении россияне перегруппировываются, чтобы попытаться захватить островную зону Днепра.

О сложной ситуации на этом направлении сообщил и военный Станислав "Осман" Бунятов. Он подчеркнул, что в Херсоне противник не прекращает террор, применяя дроны, артиллерию и КАБы.

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