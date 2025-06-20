На днях китайская компания MiniMax представила Hailuo 02, второе поколение своей модели искусственного интеллекта для генерации видео. Это конкурент Sora от OpenAI и Veo 3 от Google.
По сравнению с предыдущей версией в Hailuo 02 заметно улучшили обработку сложных запросов и моделирование физических процессов. По словам разработчиков, на данный момент это единственная модель, способная точно генерировать сложные сцены, такие как гимнастические упражнения.
И вот уже есть первый отличный пример – Олимпийские игры среди котов. Его сгенерировал пользователь @Pablo Prompt. Ролик собрал 60 млн просмотров меньше чем за 24 часа.
Более того, в пользовательском рейтинге видеогенераторов "Искусственная видеоарена для анализа", китайская модель Hailuo 02 заняла второе место в режиме "оживления" картинок. Она уступила только Seedance от Bytedance и опередила разрекламированный Google Veo 3.
Нейросеть Hailuo 02 можно попробовать бесплатно при наличии бонусных кредитов. Чтобы сгенерировать видео длинной до 6 секунд в разрешении 720p нужно 25 кредитов. Бесплатные кредиты начисляют "за ежедневную авторизацию" – по 100 в день.
Накануне Midjourney представила свою первую нейросетевую модель для создания видео. Пока она доступна только в веб-версии, но уже выглядит впечатляюще.