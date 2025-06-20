Ролик собрал 60 млн просмотров меньше чем за 24 часа.

На днях китайская компания MiniMax представила Hailuo 02, второе поколение своей модели искусственного интеллекта для генерации видео. Это конкурент Sora от OpenAI и Veo 3 от Google.

По сравнению с предыдущей версией в Hailuo 02 заметно улучшили обработку сложных запросов и моделирование физических процессов. По словам разработчиков, на данный момент это единственная модель, способная точно генерировать сложные сцены, такие как гимнастические упражнения.

И вот уже есть первый отличный пример – Олимпийские игры среди котов. Его сгенерировал пользователь @Pablo Prompt. Ролик собрал 60 млн просмотров меньше чем за 24 часа.

Более того, в пользовательском рейтинге видеогенераторов "Искусственная видеоарена для анализа", китайская модель Hailuo 02 заняла второе место в режиме "оживления" картинок. Она уступила только Seedance от Bytedance и опередила разрекламированный Google Veo 3.

Нейросеть Hailuo 02 можно попробовать бесплатно при наличии бонусных кредитов. Чтобы сгенерировать видео длинной до 6 секунд в разрешении 720p нужно 25 кредитов. Бесплатные кредиты начисляют "за ежедневную авторизацию" – по 100 в день.

Накануне Midjourney представила свою первую нейросетевую модель для создания видео. Пока она доступна только в веб-версии, но уже выглядит впечатляюще.

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