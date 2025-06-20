Предлагалось снизить цены до 45 долларов за баррель.

Европейский союз не будет продвигать планы по установлению нового потолка цен на российскую нефть. Решение связано с опасениями, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.

Издание Politico пишет, что предложение, которое предусматривало снижение максимальной цены на московскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должно были обсудить в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран блока. Однако два дипломата сообщили, что разгорающийся конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не является осуществимым.

"Идея снижения ценового ограничения, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к пределу, но сейчас они растут и падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент", - отметил источник.

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Предложение об ограничении в 45 долларов за баррель приведет к потере миллиардов долларов доходов от продажи нефти для России, которая изо всех сил пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и закрыть дыры в государственном бюджете.

Первоначально предложенное Украиной, снижение предельной цены было включено в текст 18-го пакета санкций ЕС. Однако, как отмечают эксперты, без поддержки президента США Дональда Трампа реализация этой идеи под вопросом.

"Снижение предельной цены без согласия США не будет эффективным", - сказала Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований

Она также подчеркнула необходимость усиления контроля за соблюдением санкций, "поскольку в настоящее время около 90% российской нефти поставляется по цене, превышающей установленный предел".

Потолок цен на российскую нефть - последние новости

Еврокомиссия предложила снизить регулируемую цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Большинство стран G7 готовы поддержать ограничения, но США выступают категорически против.

16 июня стало известно, что снижение регулируемой цены на российскую нефть оказалось под угрозой. По данным СМИ, страны-члены блока не могут договориться по этому вопросу без поддержки США.

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