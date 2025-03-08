Северная Корея может спустить подводную лодку на воду через один или два года.

Северная Корея впервые показала строящуюся атомную подводную лодку, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США. Как пишет Associated Press, северокорейские госСМИ сообщили о визите лидера Ким Чен Ына на крупные верфи, где строятся военные корабли. При этом были опубликованы фотографии Ким Чен Ына рядом со "атомной подводной лодкой со стратегическими управляемыми ракетами".

Корейское центральное новостное агентство (KCNA) не предоставило подробностей о подводной лодке, но сообщило, что Ким был проинформирован о ее строительстве.

Как прокомментировал AP южнокорейский эксперт Мун Гын Сик, лодка, по-видимому, относится к классу 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет. Он сказал, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что она будет нести ядерное оружие.

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Это первый случай, когда Пхеньян публично раскрыл информацию о строительстве такого судна. В 2021 году Ким пообещал ввести в эксплуатацию атомную подводную лодку в ответ на якобы эскалацию военных угроз со стороны США.

При этом Мун сказал, что Северная Корея могла получить российскую технологическую помощь для строительства ядерного реактора, который будет использоваться на подводной лодке, в обмен на поставку обычного оружия и войск для поддержки военных усилий России против Украины.

Он также сказал, что Северная Корея может спустить подводную лодку на воду через один или два года, чтобы проверить ее возможности перед фактическим развертыванием.

У Северной Кореи имеется приблизительно 70-90 дизельных подводных лодок. Однако они в основном старые и способны запускать только торпеды и мины, а не ракеты.

Ядерное оружие

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что политика Дональда Трампа, вероятно, спровоцирует значительно большее напряжение ядерного противостояния в мире.

Так, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заговорил об укреплении ядерного щита. По его словам, КНДР готовится к "долговременной конфронтации с враждебными странами".

В Германии также задумались над собственным ядерным оружием на фоне действий Трампа в отношении Украины и других партнеров.

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