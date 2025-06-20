Полицейские рассказали журналистам, что это был их самый легкий арест в этом году.

В Испании поймали украинца, который обвиняется в мошенничестве на сумму 1 миллион евро. Он сам пришел в полицейский участок, когда решил продлить свое удостоверение личности иностранца, пишет The Olive Press.

Отмечается, что в феврале украинские власти выдали на мужчину международный ордер на арест. Его обвиняют в мошенничестве в 2023 и 2024 годах во Львове. По данным правоохранителей, он убедил 40 человек инвестировать в бизнес по импорту автомобилей, но они не получили ничего в ответ, после чего украинец сбежал в Испанию.

В полицейском участке Национальной полиции в Бенидорме рассказали журналистам, что им удалось провести самый легкий арест в этом году. Украинец записался на прием, чтобы уладить вопрос со своим удостоверением личности иностранца. Во время проверки по полицейской базе данных был отображен международный ордер на арест.

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Полицейские задержали мужчину, даже не выходя из своего участка. Его передали под стражу Национальному суду, который рассмотрит запрос Украины об экстрадиции.

В Польше предъявили обвинение диверсанту, который участвовал в подготовке покушения на Зеленского

Ранее в Польше предъявили обвинение мужчине, который собирал и передавал российским спецслужбам информацию о системе охраны аэропорта Жешув-Ясьонка. По данным следователей, эти действия, в частности, должны были помочь им в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Обвиняемым оказался некий Павел К. Отмечается, что он согласился сотрудничать с военной разведкой РФ и устанавливал контакты с российскими гражданами.

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