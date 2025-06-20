Переход украинской армии на корпуса даст значительные результаты за 6-8 месяцев, - Андрей Билецкий

Переход ВСУ на корпусную систему даст первые результаты примерно через три месяца. Значительные результаты будут в течение 6-8 месяцев. Об этом в интервью Янине Соколовой сказал Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса.

Создание корпусного уровня он назвал ответом Украины на управленческие вызовы войны в 2024 году. Тогда россияне завершили переход с бригадной структуры на систему больших оперативных соединений: полк-дивизия-армия-армейское соединение армий. Благодаря лучшему управлению и планированию враг получил преимущество на поле боя.

ВСУ остались на бригадной структуре, которая не соответствует задачам большой войны двух мобилизованных армий. Корпуса призваны вернуть паритет с армией РФ на оперативном уровне. "Не переходить [на корпуса] было бы уже просто преступно. Я считаю, что это правильное решение. Оно даже немного затянулось", - заявил комкор.

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По его мнению, создать корпуса необходимо независимо от того, будут ли продолжаться боевые действия или будет перемирие, ведь от этого зависит боеспособность украинской армии.

"Я уверен, что первые результаты будут иметься где-то через три месяца. Через 6-8 они уже будут значительными", - считает Андрей Билецкий.

О создании Третьего Армейского Корпуса Билецкий сообщил 14 марта 2025 года, в День украинского добровольца. В его состав войдут пять бригад, среди них - Третья штурмовая, а также подразделения корпусного коплекта. Уже сформировано командное звено корпуса, а также полк беспилотных систем. Третий корпус будет стоять на трех столпах - боевая подготовка, профессиональный сержантский состав, технологии, управление и планирование.