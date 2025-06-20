Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что из-за политики Трампа доллар теряет статус "тихой гавани".

Украинские эксперты отмечают, что рост курса евро к гривне не признак девальвации украинской валюты, а следствием укрепления европейской на мировых рынках. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Евро усилился до самого высокого уровня по отношению к доллару США с 2021 года. Это обусловлено рядом глобальных факторов: ослаблением доллара из-за потери рыночной уверенности в американской торговой политике, ожиданием смягчения действий Федеральной резервной системы США, а также риторикой представителей Европейского центрального банка, которые сейчас демонстрируют жесткую позицию по ставкам", - сказал экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Богдан Слуцкий.

Он также отметил, что украинский валютный рынок функционирует стабильно, и гривня реагирует адекватно на глобальные тенденции, "а не ослабевает по внутренним причинам".

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В свою очередь, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль считает, что текущий курс спекулятивный и опирается на плохие для США новости.

"Основная причина роста курса евро к гривне - укрепление евро против доллара США на фоне мировых новостей. Это и из-за торговых войн, и не только торговых - добавилась война Израиля с Ираном, в которой США выступает на стороне Израиля. Еще мировой курс евро реагирует и на непосредственно внутренние новости из США, которые тоже не способствуют укреплению доллара - как то протесты против политики Трампа, блокирование судами пошлин Трампа и т.д.", - рассказал банкир.

По его словам, доллар имеет шансы отыграть свои позиции, если в обозримом будущем США урегулирует вопрос пошлин и торговых соглашений со своими основными партнерами и поможет завершить войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что усиление евро связано не только с действиями Трампа, которые ослабили финансовую позицию США, но и результатом восстановления Европы как промышленного центра.

"Растет внутренний спрос на евро, потому что европейцы забирают частично свои капиталы из США, все больше инвестиций возвращают обратно. Тем более, что в ЕС действительно все больше инвестиционно интересных проектов. В частности, Европа возвращается к временам, когда у нее был мощный военно-промышленный сектор. А инвестиции в вооружение рекордные", - сказал аналитик.

Он отметил, что инвестиции в евро стимулирует и то, что Трамп призывает страны Евросоюза увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Из-за политики Трампа доллар теряет статус "тихой гавани" для капиталов. Многие считают, что сейчас лучше быть в евро. Тем более, что он растет", - добавил Шевчишин.

Судьба евро - последние новости

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос сообщил, что евро пока не готов бросить вызов доллару как главной мировой резервной валюте. Поскольку Еврозоне не хватает финансовой архитектуры и обороноспособности, позиции доллара в ближайшей перспективе останутся непоколебимыми.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила в мае, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды. По ее словам, правительствам нужно укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.

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