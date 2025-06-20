Исследования показали, что холестерин, который вы получаете из пищи, мало влияет на уровень холестерина в крови.

Многие люди с опасением относятся к употреблению в пищу сливочного масла, особенно это касается тех, у кого высокий уровень холестерина. Однако кардиолог Дариуш Мозаффариан, доктор медицины, доктор фармакологии, в комментарии Eatingwell утверждает, что сливочное масло, как ни удивительно, вполне может быть частью здорового рациона – даже если у вас высокий уровень холестерина.

Как объясняет доктор Мозаффариан, здоровый уровень общего холестерина должен быть ниже 200 мг/дл (5,2 ммоль/л), тогда как высокий уровень холестерина определяется как общий уровень холестерина 240 мг/дл (6,2 ммоль/л) или выше. И все, что находится в диапазоне между этими двумя числами, означает, что вы находитесь в зоне риска.

При этом существует два типа холестерина в крови: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), также известные как "плохой" холестерин, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), известные как "хороший" холестерин. Когда уровень ЛПНП высок, он образует бляшки на стенках артерий, что может увеличить риск сердечных заболеваний. С другой стороны, холестерин ЛПВП играет ключевую роль в поддержании здоровья вашего сердца.

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Как масло может быть частью диеты со здоровым холестерином

Такие продукты, как масло, яйца и моллюски, содержат холестерин. Однако исследования показали, что холестерин, который вы получаете из пищи, мало влияет на уровень холестерина в крови. Поэтому он не считается питательным веществом, вызывающим беспокойство, в рекомендациях по питанию для американцев.

В то же время чрезмерное потребление насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, повышает уровень холестерина ЛПНП. Однако это не означает, что его нужно полностью исключить.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление насыщенных жиров до менее 6% от общего количества ежедневных калорий. Для сравнения: это менее 13 граммов насыщенных жиров в день для диеты в 2000 калорий. А в одной столовой ложке масла содержится более 7 граммов насыщенных жиров.

"Самое главное для человека с высоким уровнем холестерина — правильно питаться", — говорит Мозаффариан. "Соблюдайте здоровую диету, богатую минимально обработанными фруктами, овощами, бобовыми, орехами, семенами, цельными зернами, рыбой, растительными маслами и йогуртом. Ограничьте употребление газированных напитков, энергетических напитков, конфет, очищенных зерен и обработанного мяса. Избегайте табака, алкоголя и других наркотиков, много занимайтесь спортом, хорошо высыпайтесь, найдите способы снизить умственный стресс и найти смысл в жизни". Все это поможет контролировать уровень холестерина.

Советы по употреблению масла при высоком уровне холестерина

Сочетайте его с продуктами с высоким содержанием клетчатки: исследования показали, что клетчатка помогает снизить уровень холестерина, уменьшая его всасывание в кровоток.

Сбалансируйте его ненасыщенными жирами: смешивание масла и полезных для сердца масел, таких как оливковое масло или масло авокадо, снижает количество насыщенных жиров.

Смешайте его с травами: это помогает усилить вкус, а значит, вам нужно меньше масла.

Ранее УНИАН рассказывал, в чем отличия сливочного масла от топленого и какое из них полезнее.

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