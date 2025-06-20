Политики прогнозируют более медленный рост, более высокую безработицу и инфляцию.

Предвыборное обещание президента США Дональда Трампа о том, что "золотой век Америки начинается прямо сейчас", остается невыполненным. На данный момент политика Трампа лишь замедляет экономику, повышает безработицу и инфляцию, а будущее оставляет неясным.

Издание Reuters пишет, что центральный банк США, реагируя на ситуацию, отложил запланированное снижение процентных ставок, возможно, до осени, что означает более высокие затраты на заимствования.

Это не хорошая новость для Трампа, который назвал председателя ФРС Джерома Пауэлла "глупым", потому что он не снизил ставки сразу. Это также не хорошая новость для американских потребителей и покупателей жилья. Кроме того, это ставит ФРС в некоторое несоответствие с другими центральными банками, которые снижают ставки.

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В то же время это подчеркивает, насколько ранние политические шаги Трампа изменили краткосрочные перспективы крупнейшей экономики мира. Последовательная серия снижений ставок, которую политики ожидали всего шесть месяцев назад, заменил более осторожный курс, поскольку они ждут окончательных решений Трампа относительно пошлин и наблюдают за развитием ситуации на рынке труда, потребительскими расходами и инфляцией.

Средний прогноз политиков ФРС по росту валового внутреннего продукта упал до 1,4% с 2,1%, прогнозируемых в декабре, а уровень безработицы, по прогнозам, вырастет с текущих 4,2% до 4,5% к концу года. Это будет самый высокий уровень с начала 2017 года, если не брать во внимание период пандемии.

Инфляция, которая, по словам Пауэлла, "снижалась", теперь, как ожидается, вырастет до 3% в этом году и останется почти на 0,5% выше целевого показателя ФРС до 2026 года.

"Спрос на рабочую силу снижается. Увольнений не так много, но и новых рабочих мест мало. Если вы остались без работы, то найти новую работу сложно... Мы очень внимательно следим за ситуацией, потому что в случае значительных увольнений и сохранения столь низкого уровня трудоустройства безработица довольно быстро вырастет", - указал Пауэлл.

Торговая война Трампа - возможные последствия

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

В свою очередь издание The Washington Post писало, что легкомысленное отношение Трампа к ударам по американским доходам говорит о близорукости торговой войны американского президента. Если он продолжит в том же духе, то США рискуют потерять больше власти и влияния, чем можно вообразить.

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