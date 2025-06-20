Ломаются быстрее других автомобилей: названы 3 очень ненадежных внедорожника

По словам эксперта, эти модели не стоит покупать.

Далеко не все кроссоверы и внедорожники созданы с расчетом на долговечность. Некоторые модели довольно часто сталкиваются с поломками.

В GOBankingRates назвали внедорожники и кроссовер, которые очень часто выходит из строя. Эти модели не отличаются высокими показателями надежности.

Какие внедорожники и кроссоверы ненадежные

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover является далеко не дешевой моделью. Это премиальный внедорожник с роскошным интерьером и богатым оснащением.

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Тем не менее у Land Rover Range Rover есть и достаточно много проблем с надежностью, предупредила эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон. По ее словам, у этого внедорожника часто выходят из строя информационно-развлекательная система, электроника и пневматическая подвеска.

"Проблемы с двигателем могут привести к ремонту, который займет недели, чтобы восстановить работоспособность автомобиля", - добавила эксперт.

Volkswagen Taos

Также Муссон раскритиковала Volkswagen Taos за ненадежность. Она подчеркнула, что этот кроссовер известен своими проблемами с двигателем. Помимо этого у модели часто выходят из строя электронные компоненты.

Кроме того, по словам эксперта, у Volkswagen Taos есть проблемы с топливной системой. Муссон предупредила, что ремонт может стоить очень дорого.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee известен своими отличными внедорожными качествами. Тем не менее у этой модели есть проблемы с надежностью.

"Jeep в целом имеет репутацию автомобиля, который часто ломается. Grand Cherokee разных годов выпуска имеют различные проблемы", - поделилась эксперт.

Какие другие автомобили не стоит покупать

Ранее были названы 20 очень ненадежных автомобилей с пробегом. Эксперты рекомендуют держаться от них подальше.

Кроме того, опытный автомеханик Скотти Килмер назвал производителя ненадежных автомобилей. Им стал очень популярный немецкий бренд.

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