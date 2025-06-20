Оккупанты не отказываются от намерений захватить больше.

Российская Федерация отказывается от полного прекращения огня на фронте, поскольку планирует продвигаться вперед и не хочет терять стратегическое преимущество.

Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков, комментируя усиление обстрелов Украины и посреднические усилия лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по прекращению войны:

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться".

Москва уже заявляла, что не может пойти на перемирие, если Украина продолжит получать военную помощь от западных партнеров, перевооружаться и перегруппировывать силы. Вопрос, может ли РФ взять на себя такие же обязательства, Песков проигнорировал.

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"Прекращение огня является прекращением огня, и вы прекращаете. Но Америка не говорит, что прекратит какие-либо поставки. Британия также этого не говорит. Франция также этого не говорит. И в этом проблема", - сказал он.

Переговоры о прекращении войны

Напомним, что до начала переговоров американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался за перемирие между Украиной и Россией.

Он призвал обе стороны немедленно прекратить огонь, иначе Киев и Москва столкнутся с последствиями. Украина согласилась на его предложение, однако Российская Федерация его отвергла.

Несмотря на то, что российская захватническая армия усилила наступление и массированные обстрелы Украины, американский президент продолжает уверять, что мирное соглашение возможно.

Сейчас Россия сосредоточилась на развертывании масштабного летнего наступления, однако Трамп не хочет наказывать ее за это, чтобы "не мешать мирному процессу".

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