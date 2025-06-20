По слухам, толщина Galaxy Z Fold 7 может составить всего 8,2 мм в сложенном виде.

Новое поколение раскладушек Samsung еще не было представлено, но мы уже знаем, как они будут выглядеть. Ресурс Android Headlines опубликовал рендеры смартфонов Galaxy Z Flip 7 и Fold 7.

На изображениях можно оценить, насколько тонким будет "книжный" Z Fold 7. Точные размеры не называются, но в своем блоге Samsung хвасталась, что новое поколение смартфона станет самым тонким и легким в истории серии.

По слухам, толщина Galaxy Z Fold 7 составит рекордные 8,2 миллиметра в сложенном виде и 3,9 мм в разложенном. До этого самой тонкой раскладушкой у Samsung была Galaxy Z Fold SE с толщиной 10,6 и 4,9 мм соответственно.

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Также Galaxy Z Fold 7, в отличие от предшественника, заменить камеру под дисплеем на традиционное отверстие. Наличие скрытой камеры в дисплее – настоящий технологический прорыв, однако обычно это означает снижение качества фотографий из-за того, что камере приходится снимать через слои дисплея.

Что касается дизайна Galaxy Z Flip 7, то утечка демонстрирует полноразмерный внешний дисплей, как у Motorola Razr 60.

Официальная премьера Samsung Galaxy Z Flip 7 и Fold 7 ожидается 9 июля на большом мероприятии Galaxy Unpacked. На нем также покажут новые смарт-часы Galaxy Watch 8.

Также Samsung до конца года может выпустить Galaxy G Fold, свой первый складывающийся втрое смартфон. В разложенном состоянии размер девайса составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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