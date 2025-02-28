Страна провела рекетные испытания, чтобы предупредить "врагов, которые серьезно нарушают безопасность".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал возможности ядерного нападения привести в полную готовность к использованию.

Как пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ, страна провела рекетные испытания, чтобы предупредить "врагов, которые серьезно нарушают безопасность и способствуют эскалации обстановки", а также продемонстрировать "готовность ее различных средств ядерной операции".

"То, что гарантируется мощной ударной способностью - это самая совершенная способность сдерживания и обороны", - сказал Ким.

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Сообщается, что запуск ракеты был произведен в среду над морем у западного побережья Корейского полуострова.

Сообщение о ракетном испытании поступило на той же неделе, когда Ким совершил два визита подряд в военные училища, тобы донести мысль о важности идеологической и тактической подготовки молодых офицеров.

Ким не назвал ни одной страны, но когда говорил о предупреждении врагов, то вспоснил США и Южную Корею.

Ракетная программа КНДР

Северная Корея несколько лет разрабатывала стратегические крылатые ракеты, предназначенные для ядерных боеголовок. Этот тип ракет меньше тревоги и осуждения со стороны международного сообщества, чем баллистические ракеты, поскольку они официально не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности запретил Северной Корее разрабатывать баллистические ракеты и ядерное оружие и ввел ряд санкций за нарушения.

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